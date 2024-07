Was ist Hyperautomatisierung?

Hyperautomatisierung entspricht dem Konzept, alles in einem Unternehmen zu automatisieren, was automatisiert werden kann. Unternehmen, die Hyperautomatisierung einsetzen, wollen Prozesse in ihrem gesamten Unternehmen mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI), Robotic Process Automation (RPA) und anderen Technologien rationalisieren, damit sie voll automatisch ablaufen.