Inter Aduaneira (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ist eine weltweite Handelsberatung. Das 1996 in Belo Horizonte, Brasilien, gegründete Unternehmen unterhält mehr als 40 Büros auf der ganzen Welt, darunter neun in Brasilien, eines in den USA, eines in Kanada und 30 Partnerbüros in Brasilien.