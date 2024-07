Deloitte Consulting LLP (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), eine Tochtergesellschaft von Deloitte Touche Tohmatsu Ltd., ist in drei primäre Dienstleistungsbereiche unterteilt: Humankapital, Strategie und Betrieb sowie Technologie. Das Beratungsunternehmen hat seinen Hauptsitz in New York, unterhält 110 Standorte in den USA und beschäftigt rund 45.000 Mitarbeiter in mehr als 20 Branchen.