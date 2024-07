Sparen Sie bis zu 50 % mit dem Rabatt auf einen 1- oder 3-Jahres-Vertrag für VMware Cloud Foundation as a Service und erhalten Sie bis zu 200.000 USD an VMware-Workload-Migrationsguthaben. Wenden Sie sich an Ihren IBM Ansprechpartner oder erfahren Sie hier mehr über das Angebot.

* Migrationsguthaben sind nur für Kunden mit neuen VMware Cloud Foundation-Angeboten (VMware-Lösungen auf IBM Cloud) verfügbar. Dieses Angebot für Migrationsguthaben gilt ab sofort und bis zum 30. September 2024.

Migrationsguthaben ist für die Sparplan-Kontotypen IBM Cloud Paygo, Subscription und Enterprise verfügbar.

Bedarfsorientierte Nutzung für IBM Cloud for VMware Cloud Foundation (VCF) as a Service, inklusive integrierter VCF-Lizenzen, mit einer einzigen Virtual Machine mit 1 vCPU, 1 GB RAM, 20 GB vSAN-Speicher und einem Efficiency Network Edge-Server kostet 123,32 USD pro Monat für alle IBM Cloud Regionen mit einer oder mehreren Zonen, ausgenommen IBM Cloud Data Center in Dallas (USA), die 127,00 USD pro Monat kostet.