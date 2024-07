Der Betrieb der Informationstechnologie – häufiger als IT Operations (IT-Betrieb) oder kurzerhand ITOps bezeichnet – ist der Prozess der Implementierung, Verwaltung, Bereitstellung und Unterstützung von IT-Services zur Erfüllung der Geschäftsanforderungen interner und externer Benutzer.

ITOps ist die Kernfunktion der IT-Abteilung, die normalerweise dem Chief Information Officer (CIO) unterstellt ist. Hierbei handelt es sich um eine der vier Funktionen (neben dem technischen Management, dem Anwendungsmanagement und dem Service-Desk-Management), die in der IT Infrastructure Library (ITIL) definiert sind, dem Regelwerk der bewährten Verfahren (Best Practices) für das IT-Service-Management, das heute de facto als Industriestandard gilt.

ITOps steht an der Spitze der Bereitstellung von IT-Services und ist eines der wichtigsten Rädchen in der Maschinerie, die ein Unternehmen am Laufen hält. Unternehmen und ihre Kunden sind mittlerweile dermaßen auf den sofortigen Zugriff auf IT-Services – Daten, Softwareanwendungen, Public-Cloud- und Private-Cloud-Ressourcen – angewiesen, dass selbst eine kurzfristige Unterbrechung dieser Services weitreichende und kostenintensive Folgen haben kann.

In den letzten Jahren sind ITOps-Tasks zunehmend von Software für künstliche Intelligenz (KI) übernommen worden, wodurch ein neues Teilgebiet des IT-Betriebs mit der Bezeichnung „Artificial Intelligence for Operations“ (also etwa „künstliche Intelligenz für den IT-Betrieb“) entstanden ist, das in der Regel als AIOps abgekürzt wird.

KI-Funktionen wie die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und Modelle für maschinelles Lernen (ML) werden eingesetzt, um ITOps-Tasks zu automatisieren, wie z. B. das Sammeln und Aggregieren riesiger Datenmengen, das Trennen und Priorisieren von Alerts für wichtige Ereignisse aus dem Rauschen der Daten des IT-Betriebs und das Korrelieren von Daten, um Ursachen zu ermitteln und Lösungen zu empfehlen.

