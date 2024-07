Was ist DevOps?

Durch gemeinsame Tools und Verfahren, einschließlich kleiner, aber häufiger Updates, wird die Softwareentwicklung effizienter, schneller und zuverlässiger.

Per Definition beschreibt DevOps, Development Operations, sowohl einen Softwareentwicklungsprozess als auch einen Wandel in der Unternehmenskultur, der die Koordination und Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungs- und IT Operations-Teams fördert, zwei Gruppen, die traditionell getrennt voneinander oder in Silos arbeiteten.

In der Praxis gehen die besten DevOps-Prozesse und -Kulturen über die Entwicklungspraktiken und den Betrieb hinaus und beziehen die Beiträge aller an der Anwendung Beteiligten in den Lebenszyklus der Softwareentwicklung ein. Dazu gehören Plattform- und Infrastruktur-Ingenieure, Sicherheits-, Compliance-, Governance- und Risikomanagement-Teams sowie die Geschäftsleitung, Benutzer und Kunden.

Die DevOps-Prinzipien stellen den aktuellen Stand der Entwicklung des Softwarebereitstellungsprozesses in den letzten 20 Jahren dar. Der Bereitstellungsprozess hat sich von riesigen anwendungsweiten Code-Releases, die alle paar Monate oder sogar Jahre erscheinen, zu iterativen kleineren Feature- oder Funktions-Updates entwickelt, die täglich oder mehrmals täglich veröffentlicht werden.

Letztendlich geht es bei DevOps darum, die ständig steigenden Anforderungen der Softwareanwender an häufige, innovative neue Funktionen und ununterbrochene Leistung und Verfügbarkeit zu erfüllen.