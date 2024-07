Was ist Terraform?

Terraform-Module sind kleine, wiederverwendbare Terraform-Konfigurationen für mehrere Infrastrukturressourcen, die zusammen verwendet werden. Terraform-Module sind nützlich, weil sie es ermöglichen, komplexe Ressourcen mit wiederverwendbaren, konfigurierbaren Konstrukten zu automatisieren. Selbst das Schreiben einer sehr einfachen Terraform-Datei resultiert in einem Modul. Ein Modul kann andere Module aufrufen, so genannte Child-Module, die das Zusammenstellen der Konfiguration schneller und übersichtlicher machen können. Module können auch mehrfach aufgerufen werden, entweder innerhalb der gleichen Konfiguration oder in separaten Konfigurationen.