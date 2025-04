Was ist eine Datenbank? 

Der Begriff „Datenbank“ wird oft sehr frei verwendet, was zu Verwirrung darüber führen kann, was eine Datenbank ist – und was nicht.

Eine Datenbank ist ein System zur Speicherung und Verwaltung von Daten. Sie umfasst sowohl die physische Hardware, auf der die Daten gespeichert werden, als auch die Software, die den Zugriff auf die Daten organisiert und kontrolliert.

Datenbanken bilden die Grundlage für einen Großteil der modernen IT-Infrastruktur, einschließlich Websites, Apps und Plattformen wie Amazon und Google. Diese Services sind selbst keine Datenbanken, aber sie stützen sich auf Datenbanken, um Informationen zu verwalten, wie z. B. Produktbestände oder Suchergebnisse.

Es ist auch erwähnenswert, dass Microsoft Excel keine Datenbank, sondern eine Tabellenkalkulationsanwendung ist. Eine Excel-Tabelle organisiert Daten in Zeilen und Spalten, ähnlich wie eine relationale Datenbank, aber diese Tabelle ist eine einzelne Datei. Datenbanken hingegen sind robuste, zentral verwaltete Systeme, die viele verschiedene Datentypen in vielen verschiedenen Formaten speichern können und gleichzeitig komplexere Abfragen unterstützen.