Die Natur der Daten hat einen tiefgreifenden Wandel erfahren. Sie sind nicht mehr länger darauf beschränkt, strukturierte Informationen problemlos in herkömmlichen Datenbanken zu speichern. Unstrukturierte Daten wachsen jährlich um 30 bis 60 Prozent und bestehen aus Social-Media-Posts, Bildern, Videos, Audioclips und mehr.2 Wenn Sie unstrukturierte Datenquellen in eine herkömmliche relationale Datenbank laden möchten, um sie zu speichern, zu verwalten und für die KI vorzubereiten, ist der Prozess in der Regel arbeitsintensiv und alles andere als effizient, insbesondere wenn es um neue generative Anwendungsfälle wie die Ähnlichkeitssuche geht. Relationale Datenbanken eignen sich hervorragend für die Verwaltung strukturierter und halbstrukturierter Datensätze in bestimmten Formaten, während Vektordatenbanken durch hochdimensionale Vektoreinbettungen am besten für unstrukturierte Datensätze geeignet sind.