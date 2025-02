Was ist lineare Regression?

Führungskräfte von Unternehmen und Organisationen können mithilfe linearer Regressionstechniken bessere und fundiertere Entscheidungen treffen. Unternehmen sammeln massenhaft Daten – und die lineare Regression hilft ihnen, diese Daten zu nutzen, um besser auf die Realität vorbereitet zu sein, anstatt sich auf Erfahrung und Intuition zu verlassen. Auf diese Weise lassen sich große Mengen an Rohdaten in umsetzbare Informationen umwandeln.

Manchmal kann es vorkommen, dass Geschäftskollegen gewisse Muster und Beziehungen aufdecken und davon ausgehen, dass sie diese bereits genauestens verstehen – obwohl sich mithilfe der linearen Regression noch präzisere und umfassendere Erkenntnisse aus ihnen gewinnen ließen. Wenn Sie beispielsweise Verkaufs- und Kaufdaten analysieren, können Sie bestimmte Kaufmuster an bestimmten Tagen oder zu bestimmten Zeiten identifizieren. Dieses Wissen ist bereits überaus wertvoll, doch mit der Regressionsanalyse lassen sich noch tiefgreifendere, umsetzbare Erkenntnisse gewinnen. So könnte sie beispielsweise Führungskräften dabei helfen, die Zeiten vorauszusehen, in denen die Produkte ihres Unternehmens besonders gefragt sein werden. Dieser Blick in die Zukunft hilft Unternehmen langfristig bei der Planung ihrer Strategien und schöpft so das Potenzial der gesammelten Daten vollständig aus.