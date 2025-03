Die Geschichte der neuronalen Netze geht weiter zurück, als die meisten annehmen. Die Idee einer „denkenden Maschine“ lässt sich bis zu den alten Griechen zurückverfolgen. Wir werden uns jedoch auf die wichtigsten Ereignisse konzentrieren, die Überlegungen in Bezug auf neuronale Netze weiterentwickelt haben, deren Popularität im Laufe der Jahre stark schwankte:

1943: Warren S. McCulloch und Walter Pitts veröffentlichen „A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity“ (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) Diese Studie versuchte nachzuvollziehen, wie das menschliche Gehirn durch miteinander verbundene Gehirnzellen bzw. Neuronen komplexe Muster erzeugen kann. Eines der wichtigsten Konzepte aus dieser Arbeit war der Vergleich von Neuronen mit binärem Schwellenwert mit der booleschen Logik (d. h. 0/1 oder wahr/falsch).

1958: Frank Rosenblatt wird die Entwicklung des Perzeptrons zugeschrieben, dokumentiert in seiner Studie „The Perceptron: A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain“ (Link befindet sich außerhalb von ibm.com). Er führte die Arbeit von McCulloch und Pitt noch einen Schritt weiter, indem er Gewichtungen in die Gleichung einführt. Mit Hilfe eines IBM 704 brachte Rosenblatt einen Computer dazu, zwischen Karten mit Markierungen auf der linken bzw. rechten Seite zu unterscheiden.

1974: Während zahlreiche Forscher zur Idee der Backpropagation beigetragen haben, war Paul Werbos in den USA der erste, der in seiner PhD-Dissertation (Link befindet sich außerhalb von outside ibm.com) deren Anwendung innerhalb von neuronalen Netzen beschrieb.

1989: Yann LeCun veröffentlichte eine Abhandlung (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), die veranschaulicht, wie Algorithmen trainiert werden können, wenn Einschränkungen bei der Backpropagation verwendet und in ein neuronales Netz integriert werden. In dieser Studie wurde ein neuronales Netz erfolgreich eingesetzt, um handgeschriebene Postleitzahlen vom Postdienst der USA zu erkennen.