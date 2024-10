Warnsystem gegen Angriffe von außen

Diese Art von Systemen gibt es in Form von Software oder Hardware, die den Netzwerkverkehr auf Anzeichen von Sicherheitsverletzungen oder bösartigen Aktivitäten überwachen. Algorithmen für maschinelles Lernen können so trainiert werden, dass sie potenzielle Angriffe auf ein Netzwerk in Echtzeit erkennen und so Benutzerdaten und Systemfunktionen schützen.

Diese Algorithmen können eine Visualisierung der normalen Leistung auf der Grundlage von Zeitreihendaten erstellen, die Datenpunkte in festgelegten Intervallen über einen längeren Zeitraum analysieren. Spitzen im Netzverkehr oder unerwartete Muster können als potenzielle Sicherheitsverletzungen gekennzeichnet und untersucht werden.

Herstellung

Die Sicherstellung, dass die Maschinen ordnungsgemäß funktionieren, ist für die Herstellung von Produkten, die Optimierung der Qualitätssicherung und die Aufrechterhaltung der Lieferketten entscheidend . Algorithmen für unüberwachtes Lernen können für die vorausschauende Wartung verwendet werden, indem sie ungelabelte Daten von an Geräten angebrachten Sensoren aufnehmen und Vorhersagen über mögliche Ausfälle oder Fehlfunktionen treffen. Auf diese Weise können Unternehmen Reparaturen durchführen, bevor es zu einem kritischen Ausfall kommt, wodurch die Ausfallzeiten der Maschinen reduziert werden.