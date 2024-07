Was ist Deep Learning?

Deep-Learning-Anwendungen sind in der realen Welt allgegenwärtig und so gut in Produkte und Dienstleistungen integriert, dass die Benutzer nichts von der komplexen Datenverarbeitung im Hintergrund mitbekommen. Einige dieser Beispiele sind:

Deep Learning im Kundenservice

Viele Unternehmen integrieren Deep-Learning-Technologie in ihre Kundenserviceprozesse. Chatbots werden häufig in verschiedenen Anwendungen, Diensten und Kundendienstportalen verwendet. Herkömmliche Chatbots verwenden natürliche Sprache und sogar Visual Recognition, die häufig in Callcenter-ähnlichen Menüs zu finden ist. Allerdings versuchen ausgefeiltere Chatbot-Lösungen durch Lernen in Echtzeit festzustellen, ob es mehrere Antworten auf mehrdeutige Fragen gibt. Basierend auf den erhaltenen Antworten versucht der Chatbot dann, diese Fragen direkt zu beantworten oder leitet das Gespräch an einen menschlichen Benutzer weiter.



Virtuelle Assistenten wie Siri von Apple, Alexa von Amazon oder der Google Assistant erweitern die Idee eines Chatbots, indem sie Spracherkennungsfunktionen ermöglichen. Dadurch entsteht eine neue Methode, um Benutzer auf eine personalisierte Weise anzusprechen.

Analyse von Finanzdienstleistungen

Finanzinstitute nutzen regelmäßig Vorhersageanalysen, um den algorithmischen Aktienhandel voranzutreiben, Geschäftsrisiken für die Kreditvergabe zu bewerten, Betrug aufzudecken und die Verwaltung von Kredit- und Anlageportfolios für Kunden zu unterstützen.



Führung von Krankenakten

Die Gesundheitsbranche hat seit der Digitalisierung von Krankenhausakten und Bildern stark von Deep-Learning-Funktionen profitiert. Anwendungen zur Bilderkennung können Fachärzte für medizinische Bildgebung und Radiologen unterstützen und ihnen helfen, mehr Bilder in kürzerer Zeit zu analysieren und zu beurteilen.



Strafverfolgungsbehörden setzen Deep Learning ein

Deep-Learning-Algorithmen können Transaktionsdaten analysieren und daraus lernen, um gefährliche Muster zu erkennen, die auf mögliche betrügerische oder kriminelle Aktivitäten hinweisen. Spracherkennung, Computer Vision und andere Deep-Learning-Anwendungen können die Effizienz und Effektivität von Ermittlungsanalysen verbessern, indem sie Muster und Beweise aus Ton- und Videoaufnahmen, Bildern und Dokumenten extrahieren. Dank dieser Fähigkeit können Strafverfolgungsbehörden große Mengen an Daten schneller und genauer analysieren.