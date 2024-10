Was ist ein Codegenerator?

Codegeneratoren automatisieren die Erstellung von Quell- oder Maschinencode auf der Grundlage bestimmter Eingaben wie Vorlagen, Konfigurationen oder Muster. Diese Automatisierung reduziert den Aufwand für manuelle Codierung, erhöht die Effizienz und trägt zur Aufrechterhaltung der Einheitlichkeit innerhalb von Projekten bei.

Codegeneratoren werden häufig in der vorlagenbasierten Programmierung, in Compilern und in branchenspezifischen Sprachen eingesetzt und helfen dabei, von Menschen lesbaren Code in maschinenlesbaren Code umzuwandeln. Außerdem können KI-gestützte Tools Code generieren, was die Produktivität weiter steigert.

Wichtige Aspekte eines Codegenerators: