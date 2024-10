Generative KI für Code ist dank der jüngsten Durchbrüche bei Technologien für Large Language Models (LLM) und der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) möglich. Es werden Deep-Learning-Algorithmen und große neuronale Netze verwendet, die auf riesigen Datensätzen verschiedener bestehender Quellcodes trainiert wurden. Der Trainingscode stammt in der Regel aus öffentlich zugänglichem Code, der von Open-Source-Projekten stammt.

Programmierer geben Klartext-Eingabeaufforderungen ein, die beschreiben, was der Code tun soll. Generative KI-Tools schlagen Codeschnipsel oder vollständige Funktionen vor und rationalisieren den Coding-Prozess, indem sie sich wiederholende Aufgaben übernehmen und die Notwendigkeit des manuellen Coding verringern. Generative KI kann auch Code von einer Sprache in eine andere übersetzen und so Codekonvertierungs- oder Modernisierungsprojekte rationalisieren, z. B. die Aktualisierung von Altanwendungen durch die Umwandlung von COBOL in Java.

Auch wenn der von generativen KI- und LLM-Technologien erzeugte Code immer genauer wird, kann er dennoch Fehler enthalten und sollte von Menschen überprüft, bearbeitet und verfeinert werden. Einige generative KI-für-Code-Tools erstellen automatisch Unit-Tests, um dabei zu helfen.