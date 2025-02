LLMs sind dank der Rolle, die sie dabei gespielt haben, generative KI in den Vordergrund des öffentlichen Interesses zu rücken, zu einem Begriff geworden. Sie sind auch der Punkt, auf den sich Unternehmen konzentrieren, um künstliche Intelligenz in zahlreichen Geschäftsfunktionen und Anwendungsfällen einzusetzen.

Außerhalb des Unternehmenskontexts mag es den Anschein haben, dass LLMs zusammen mit neuen Entwicklungen in der generativen KI aus heiterem Himmel aufgetaucht sind. Viele Unternehmen, darunter auch IBM, haben jedoch Jahre damit verbracht, LLMs auf verschiedenen Ebenen zu implementieren, um ihre Fähigkeiten zum Natural Language Understanding (NLU) und zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) zu verbessern. Dies geschah parallel zu Fortschritten im Bereich des maschinellen Lernens, der Modelle des maschinellen Lernens, der Algorithmen, der neuronalen Netze und der Transformer-Modelle, die die Architektur für diese KI-Systeme bereitstellen.

LLMs sind eine Klasse von Foundation Models, die auf enormen Datenmengen trainiert werden, um die grundlegenden Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen, die zur Steuerung verschiedener Anwendungsfälle und Anwendungen sowie zur Lösung einer Vielzahl von Aufgaben erforderlich sind. Dies steht in krassem Gegensatz zu der Idee, domänenspezifische Modelle für jeden dieser Anwendungsfälle einzeln zu erstellen und zu trainieren, was unter vielen Kriterien (vor allem Kosten und Infrastruktur) unerschwinglich ist, Synergien unterdrückt und sogar zu einer schlechteren Leistung führen kann.

LLMs stellen einen bedeutenden Durchbruch in NLP und künstlicher Intelligenz dar und sind über Schnittstellen wie Open AIs Chat GPT-3 und GPT-4, die von Microsoft unterstützt werden, für die Öffentlichkeit leicht zugänglich. Weitere Beispiele sind die LLaMA-Modelle von Meta und die bidirektionalen Encoder-Darstellungen von Transformern (BERT/RoBERTa) und PaLM-Modelle von Google. IBM hat kürzlich auch seine Granite-Modellreihe auf watsonx.ai veröffentlicht, Dies ist zum generativen KI-Rückgrat für andere IBM-Produkte wie watsonx Assistant und watsonx Orchestrate geworden.

Kurz gesagt, LLMs sind so konzipiert, dass sie Text wie ein Mensch verstehen und generieren können, zusätzlich zu anderen Formen von Inhalten, basierend auf der riesigen Menge an Daten, die für ihr Training verwendet werden. Sie sind in der Lage, aus dem Kontext zu schließen, kohärente und kontextbezogene Antworten zu geben, in andere Sprachen als Englisch zu übersetzen, Texte zusammenzufassen, Fragen zu beantworten (allgemeine Konversation und häufig gestellte Fragen) und sogar bei kreativen Schreib- oder Codegenerierungsaufgaben zu helfen.

Sie sind in der Lage, dies dank Milliarden von Parametern zu tun, die es ihnen ermöglichen, komplizierte Muster in der Sprache zu erfassen und eine Vielzahl von sprachbezogenen Aufgaben auszuführen. LLMs revolutionieren Anwendungen in verschiedenen Bereichen, von Chatbots und virtuellen Assistenten bis hin zur Inhaltserstellung, Forschungsunterstützung und Sprachübersetzung.

Da sie sich ständig weiterentwickeln und verbessern, sind LLMs in der Lage, die Art und Weise, wie wir mit Technologie interagieren und auf Informationen zugreifen, neu zu gestalten, was sie zu einem zentralen Bestandteil der modernen digitalen Landschaft macht.