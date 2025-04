Diskrete GPUs oder dGPUs sind Grafikprozessoren, die von der CPU eines Geräts getrennt sind. Dort werden die Informationen aufgenommen und verarbeitet, so dass ein Computer funktionieren kann. Diskrete GPUs werden in der Regel in fortschrittlichen Anwendungen mit besonderen Anforderungen wie Videobearbeitung, Inhaltserstellung oder High-End-Gaming eingesetzt. Dabei handelt es sich um separate Chips mit Anschlüssen zu separaten Leiterplatten, die über einen Express-Steckplatz an der CPU befestigt sind.

Eine der am häufigsten verwendeten diskreten GPUs ist die Intel Arc-Marke, die für die PC-Gaming-Branche entwickelt wurde.