Was ist parallele Datenverarbeitung?

Die Prozessoren kommunizieren über einen gemeinsamen Speicher und ihre Lösungen werden mithilfe eines Algorithmus kombiniert. Das parallele Rechnen ist deutlich schneller als das serielle Computing (wird auch als serielles Rechnen bezeichnet), sein Vorgänger, der einen einzelnen Prozessor verwendet, um Probleme nacheinander zu lösen.

Als Computer in den späten 1940er und 1950er Jahren erfunden wurden, wurde Software so programmiert, dass sie nacheinander Probleme löste, was die Verarbeitungsgeschwindigkeit einschränkte. Um Probleme schneller zu lösen, mussten Algorithmen nach einer Reihe von Anweisungen auf einer Zentraleinheit (CPU) entwickelt und implementiert werden. Erst nachdem eine Anweisung ausgeführt worden war, konnte eine andere gelöst werden.

Seit den 1950er Jahren ermöglichte die parallele Datenverarbeitung Computern, Code schneller und effizienter auszuführen, indem Rechenprobleme in kleinere, ähnliche Probleme zerlegt wurden. Diese als parallele Algorithmen bezeichneten Probleme wurden dann auf mehrere Prozessoren verteilt.

Mittlerweile werden parallele Systeme so weit entwickelt, dass sie in verschiedenen Computern eingesetzt werden. Sie erledigen alltägliche Aufgaben wie das Abrufen von E-Mails oder das Versenden einer Textnachricht hunderte Male schneller als mit seriellem Rechnen. Parallele Systeme betreiben nicht nur persönliche Geräte wie Laptops und Smartphones, sondern auch die fortschrittlichsten Supercomputer und modernste Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) und das Internet der Dinge (IoT).