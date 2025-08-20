Was ist das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT)?

Diese IoT-Geräte – sie werden auch als „Smart-Objekte“ bezeichnet – können von einfachen „Smart Home-Geräten“ wie intelligenten Thermostaten über Wearables wie Smartwatches und RFID-fähige Kleidung bis hin zu komplexen Industriemaschinen und Transportsystemen reichen. Technologen stellen sich sogar ganze „Smart Cities“ vor, die auf IoT-Technologien basieren.

Das IoT ermöglicht es diesen intelligenten Geräten, miteinander und mit anderen internetfähigen Geräten zu kommunizieren. Wie Smartphones und Gateways schaffen sie ein ausgedehntes Netz miteinander verbundener Geräte, die Daten austauschen und verschiedene Aufgaben selbstständig ausführen können. Dies kann Folgendes beinhalten:

Überwachung der Umweltbedingungen in landwirtschaftlichen Betrieben

Verwaltung von Verkehrsmustern mit intelligenten Autos und anderen intelligenten Fahrzeuggeräten

Steuerung von Maschinen und Prozessen in Fabriken

Nachverfolgung von Beständen und Sendungen in Lagern

Die potenziellen Anwendungsmöglichkeiten des IoT sind umfangreich und vielfältig und seine Auswirkungen sind bereits in einer Vielzahl von Branchen spürbar, so zum Beispiel in der Fertigung, im Transportwesen, im Gesundheitswesen und in der Landwirtschaft. Da die Zahl der mit dem Internet verbundenen Geräte weiter zunimmt, wird das IoT wahrscheinlich eine immer wichtigere Rolle bei der Gestaltung unserer Welt spielen. Es wird die Art und Weise verändern, wie wir leben, arbeiten und miteinander interagieren.

Im Unternehmenskontext werden IoT-Geräte zur Überwachung einer Vielzahl von Parametern wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität, Energieverbrauch und Maschinenleistung eingesetzt. Diese Daten können in Echtzeit analysiert werden, um Muster, Trends und Unregelmäßigkeiten zu erkennen, die Unternehmen dabei helfen können, ihren Betrieb zu optimieren und ihr Geschäftsergebnis zu verbessern.