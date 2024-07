Unternehmen, die eine private Blockchain einrichten, richten in der Regel ein genehmigungspflichtiges Blockchain-Netzwerk ein. Es ist wichtig zu wissen, dass öffentliche Blockchain-Netzwerke auch genehmigt werden können. Dadurch wird eingeschränkt, wer an dem Netzwerk teilnehmen darf und an welchen Transaktionen. Teilnehmer müssen eine Einladung oder Genehmigung zum Beitritt einholen.