IBM Blockchain Pulse ist eine der führenden Ressourcen für Blogs, Podcasts und Webinare. Diese Ressource bietet Einblicke von wichtigen Kunden und IBMs eigenen Experten im Bereich Technik, in geschäftlichen Fragen und in spezifischen Branchen.

Bericht: Schaffung von Vertrauen in die öffentliche Hand

200 Führungskräfte in Einrichtungen der öffentlichen Hand in 16 Ländern wurden zu ihren Erfahrungen mit Blockchain befragt. Untersuchungen des IBM Institute for Business Value ergaben, dass die öffentliche Hand in der Blockchain viele Vorteile sieht.