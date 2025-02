Was ist künstliche Intelligenz (KI)?

Deep Learning ist ein Teilbereich des maschinellen Lernens, der mehrschichtige neuronale Netze (sogenannte tiefe neuronale Netze) verwendet, um die komplexen Entscheidungsstrukturen des menschlichen Gehirns genauer zu simulieren.

Tiefe neuronale Netze umfassen eine Eingabeebene, mindestens drei, aber in der Regel Hunderte von verborgenen Schichten und eine Ausgabeebene, im Gegensatz zu neuronalen Netzen, die in klassischen Modellen des maschinellen Lernens verwendet werden und in der Regel nur eine oder zwei verborgene Schichten aufweisen.

Diese mehreren Ebenen ermöglichen unüberwachtes Lernen: Sie können die Extraktion von Merkmalen aus großen, nicht gekennzeichneten und unstrukturierten Datensätzen automatisieren und ihre eigenen Vorhersagen darüber treffen, was die Daten darstellen.

Da für Deep Learning kein menschliches Eingreifen erforderlich ist, ermöglicht es maschinelles Lernen in großem Umfang. Es eignet sich gut für die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), Computer Vision und andere Aufgaben, bei denen es um die schnelle und genaue Identifizierung komplexer Muster und Beziehungen in großen Datenmengen geht. Die meisten Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI) in unserem heutigen Leben basieren auf einer Form des Deep Learning.