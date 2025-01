Was ist künstliche Superintelligenz?

Die Technologie, die in die Entwicklung einer ASI einfließt, würde die Funktionsweise der Welt grundlegend verändern. Einige sagen, dass ASI die letzte Erfindung sein wird: Die Vorteile einer solchen Technologie ähneln in ihren Auswirkungen Science-Fiction. Im Wesentlichen wäre eine ASI ein unerschöpfliches, hyperintelligentes Superwesen. Ein nahezu perfekter Supercomputer, der rund um die Uhr verfügbar ist und in der Lage ist, jede Menge an Daten mit einer Geschwindigkeit und Präzision zu verarbeiten und zu analysieren, die wir noch nicht verstehen können.

Mit solchen Fähigkeiten könnten menschliche Agenten auf ASI zurückgreifen, um die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen und die komplexesten Probleme im Gesundheitswesen, im Finanzwesen, in der wissenschaftlichen Forschung, in der Politik und in allen Branchen zu lösen. Solch fortschrittliches Denken könnte ausreichen, um die hartnäckigsten medizinischen Rätsel zu lösen, lebensrettende Medikamente und Behandlungen zu entwickeln und die Geheimnisse der Physik zu entschlüsseln, um das Ziel der Menschheit der Erforschung der Sterne zu unterstützen. Mit ihrer Fähigkeit, menschliche Fehler deutlich zu reduzieren, insbesondere bei der Programmierung und beim Risikomanagement, könnte ASI Programme schreiben und debuggen und Roboter einsetzen, die gefährliche physische Aufgaben wie die Entschärfung von Bomben oder die Erforschung der Tiefsee übernehmen.

Da ASI ununterbrochen arbeiten kann, wäre sie ideal für Aufgaben wie das sichere Navigieren von Netzwerken selbstfahrender Fahrzeuge und die Unterstützung bei der Erforschung des Weltraums. Darüber hinaus könnte ASI mit ihrer überlegenen Kreativität und ihrer Fähigkeit, riesige Datenmengen zu analysieren, zu Lösungen führen, die sich der Mensch nicht einmal vorstellen kann. Und das würde im Idealfall zu einer besseren Lebensqualität und vielleicht sogar zu einem längeren Leben führen.