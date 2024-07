NLP-Modelle sind nicht perfekt und werden es wahrscheinlich auch nie sein, genauso wie die menschliche Sprache anfällig für Fehler ist. Risiken können Folgendes umfassen:

Verzerrtes Training: Wie bei jeder KI-Funktion führen verzerrte Daten, die beim Training verwendet werden, zu einer Verzerrung der Antworten. Je vielfältiger die Nutzer einer NLP-Funktion sind, desto bedeutender wird dieses Risiko, z. B. bei Regierungsdiensten, im Gesundheitswesen und bei Interaktionen im Personalwesen. Trainingsdatensätze aus dem Internet sind beispielsweise anfällig für Verzerrungen.



Fehlinterpretation: Wie bei der Programmierung besteht das Risiko von Garbage In, Garbage Out (GIGO, wörtlich übersetzt „Müll rein, Müll raus“), d. h. die Qualität der Eingabe bestimmt die Qualität der Ausgabe. NLP-Lösungen können verwirrt werden, wenn die gesprochene Eingabe in einem obskuren Dialekt, genuschelt, zu sehr mit Slang, Homonymen, falscher Grammatik, Idiomen, Fragmenten, falscher Aussprache, Kontraktionen oder mit zu viel Hintergrundgeräuschen aufgezeichnet wurde.

Neues Vokabular: Es werden ständig neue Wörter erfunden oder importiert. Die Konventionen der Grammatik können sich weiterentwickeln oder absichtlich missachtet werden. In diesen Fällen kann NLP entweder eine Vermutung anstellen oder zugeben, dass es unsicher ist – so oder so führt dies zu einer Komplikation.

Tonfall: Wenn Menschen sprechen, kann ihre verbale Ausdrucksweise oder sogar ihre Körpersprache eine ganz andere Bedeutung haben als die Worte allein. Übertreibungen für einen bestimmten Effekt, die Betonung von Wörtern zur Darstellung ihrer Bedeutung oder Sarkasmus können von NLP missverstanden werden, was die semantische Analyse erschwert und weniger zuverlässig macht.

Die menschliche Sprache ist voller Mehrdeutigkeiten, die es Programmierern unglaublich schwierig machen, Software zu schreiben, die die beabsichtigte Bedeutung von Text- oder Sprachdaten genau bestimmt. Es kann Jahre dauern, bis Menschen die menschliche Sprache lernen – und viele hören nie auf zu lernen. Aber dann müssen die Programmierer den auf natürlicher Sprache basierenden Anwendungen beibringen, Unregelmäßigkeiten zu erkennen und zu verstehen, damit ihre Anwendungen genau und sinnvoll eingesetzt werden können.