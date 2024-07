Durch den Einsatz von Stimmungsanalysetools auf dem Markt im Allgemeinen, nicht nur für ihre eigenen Produkte, können Unternehmen Trends erkennen und neue Wachstumschancen identifizieren. Vielleicht kommt die neue Kampagne eines Konkurrenten bei der Zielgruppe nicht so gut an wie erwartet, oder ein Prominenter hat ein Produkt in einem Beitrag in den sozialen Medien verwendet und damit die Nachfrage gesteigert. Stimmungsanalysetools können dabei helfen, Trends in Nachrichtenartikeln, Online-Rezensionen und auf Social-Media-Plattformen zu erkennen und Entscheidungsträger in Echtzeit zu alarmieren, damit diese Maßnahmen ergreifen können.