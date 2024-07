Generative KI bezieht sich auf Deep-Learning-Modelle, die aus Rohdaten – z. B. der gesamten Wikipedia oder den gesammelten Werken Rembrandts – „lernen“ können, statistisch wahrscheinliche Ergebnisse zu erzeugen, wenn sie dazu aufgefordert werden. Auf hoher Ebene kodieren generative Modelle eine vereinfachte Darstellungen ihrer Trainingsdaten und erstellen daraus ein neues Werk, das ähnlich ist, aber nicht identisch mit den ursprünglichen Daten.

Generative Modelle werden seit Jahren in Statistiken zur Analyse numerischer Daten verwendet. Das Aufkommen von Deep Learning ermöglichte es jedoch, sie auf Bilder, Sprache und andere komplexe Datentypen auszudehnen. Zu den ersten KI-Modellen, die diese überschneidende Leistung vollbrachten, gehörten Variational Autoencoder (VAEs), die 2013 eingeführt wurden. VAEs waren die ersten Deep-Learning-Modelle, die in großem Umfang zur Erzeugung realistischer Bilder und Sprache eingesetzt wurden.

„VAEs haben der tiefen generativen Modellierung Tür und Tor geöffnet, indem sie die Skalierung der Modelle erleichtert haben“, sagte Akash Srivastava, Experte für generative KI am MIT-IBM Watson AI Lab. „Vieles von dem, was wir heute als generative KI bezeichnen, hat hier seinen Anfang genommen.“

Frühe Beispiele für Modelle wie GPT-3, BERT oder DALL-E 2 haben gezeigt, was möglich ist. Künftig werden Modelle auf einem breiten Satz von unbeschrifteten Daten trainiert, die mit minimaler Feinabstimmung für verschiedene Aufgaben verwendet werden können. Systeme, die spezifische Aufgaben in einer einzelnen Domäne ausführen, weichen einer umfassenden KI, die allgemeiner lernt und bereichs- und problemübergreifend arbeitet. Diesen Wandel treiben Foundation Models, die auf großen, unbeschrifteten Datensätzen trainiert und auf eine Reihe von Anwendungen abgestimmt werden, voran.

Was die Zukunft der KI betrifft, so wird vorausgesagt, dass die generative KI mit Hilfe von Foundation Models die Einführung von KI in Unternehmen dramatisch beschleunigen wird. Die Verringerung der Kennzeichnungsanforderungen wird den Einstieg für Unternehmen wesentlich erleichtern, und die hochpräzise, effiziente KI-gestützte Automatisierung, die sie ermöglichen, wird bedeuten, dass weitaus mehr Unternehmen in der Lage sein werden, KI in einem breiteren Spektrum geschäftskritischen Situationen einzusetzen. Für IBM besteht die Hoffnung darin, dass die Rechenleistung von Foundation Models irgendwann jedem Unternehmen in einer reibungslosen Hybrid-Cloud-Umgebung zur Verfügung gestellt werden kann.