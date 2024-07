Der große Tag im Jahr 2020 war der 16. September, als das fertig montierte MAS-Schiff offiziell getauft und im Hafen von Plymouth zu Wasser gelassen wurde. Ebenfalls gestartet wurde Mas400.com (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), ein Live-Missionsportal, das es der Welt ermöglicht, das MAS-Projekt zu verfolgen und Updates über seine Reisen zu erhalten.



Nachdem das MAS nun im Wasser ist, wird es mehrere Monate lang auf See erprobt und zu Forschungszwecken eingesetzt, bevor es im April 2021 auf seine Jungfernfahrt von Großbritannien in die USA geht. „Wir werden Sensoren an Bord des Schiffes verwenden, um die Messwerte [von Satelliten und küstennahen Sensoren] zu kalibrieren“, sagt Lickorish. „Das wird uns wertvolle Informationen für Dinge wie Schifffahrt und Häfen liefern.“

Die aus dem MAS gewonnenen Erkenntnisse sind nicht nur von wissenschaftlichem Wert, sondern werden auch zu praktischen und nachhaltigen Fortschritten für viele Organisationen führen, die auf oder in der Nähe des Ozeans tätig sind, wie z. B. die Schifffahrt und Logistik, die Öl- und Gasexploration sowie die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie.

„Während der Markt für autonome Schifffahrt von heute 90 Mrd. US-Dollar bis 2030 auf über 130 Mrd. US-Dollar anwachsen soll, sind viele der heutigen autonomen Schiffe eigentlich nur automatisiert. Es sind Roboter, die sich nicht dynamisch an neue Situationen anpassen und sich stark auf das Eingreifen des Bedieners verlassen“, sagt Scott. „Durch die Integration der KI-, Cloud- und Edge-Technologien von IBM wollen wir der Mayflower die Fähigkeit verleihen, unter einigen der schwierigsten Bedingungen auf dem Planeten unabhängig zu operieren.“

Während der Countdown bis zum Start der 3.220 Meilen langen Reise des MAS von Großbritannien in die USA im Frühjahr 2021 weiterläuft, hat ProMare Pläne, noch einen Schritt weiter zu gehen. „Wir werden in die Arktis fliegen und über eine globale Weltumsegelung nachdenken“, sagt Phaneuf. „Wir werden das MAS auch in Zukunft noch viele Jahre als Plattform nutzen und hoffentlich wird es auch die nächste Generation von Schiffen inspirieren.“

Während der April 2021 näher rückt, denken Phaneuf und sein Team über die ursprüngliche Überfahrt der Mayflower nach und teilen viele der gleichen Hoffnungen und Ängste, die die Pilger empfanden, als sie sich ins Unbekannte aufmachten. „Ich denke, was wir am meisten mit ihnen gemeinsam haben, ist, dass wir auch nicht sicher sind, ob wir es schaffen werden. Aber wir sind bereit, das Risiko einzugehen“, sagt Phaneuf. „Ich konzentriere mich darauf, mit Hilfe unseres Teams und insbesondere von IBM die Ressourcen zu bekommen, die wir brauchen. Ich glaube, dass ich mich erst wieder entspannen werde, wenn das MAS den Ozean überquert hat und in Plymouth, Massachusetts, anlegt.“