Was ist überwachtes Lernen?

Wenn Eingabedaten in das Modell eingegeben werden, passt es seine Gewichtung an, bis das Modell entsprechend ausgerichtet ist, was im Rahmen der Kreuzvalidierung erfolgt. Überwachtes Lernen hilft Unternehmen dabei, eine Vielzahl realer Probleme im großen Maßstab zu lösen, z. B. das Einordnen von Spam in einem anderen Ordner als dem Posteingang. Es kann verwendet werden, um besonders genaue Modelle für maschinelles Lernen zu erstellen.