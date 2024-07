Was ist logistische Regression?

Log-Odds können in einer Datenanalyse auf Basis der logistischen Regression schwierig zu interpretieren sein. Daher ist es üblich, die Beta-Schätzungen zu potenzieren, um die Ergebnisse in ein Chancenverhältnis (Odds Ratio, OR) umzuwandeln, was die Interpretation der Ergebnisse erleichtert. Das OR gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass ein Ergebnis bei einem bestimmten Ereignis eintritt, verglichen mit der Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis ohne dieses Ereignis eintritt. Wenn das OR größer als 1 ist, dann ist das Ereignis mit einer höheren Wahrscheinlichkeit verbunden, ein bestimmtes Ergebnis zu erzeugen. Ist das OR dagegen kleiner als 1, dann ist das Ereignis mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit für das Eintreten dieses Ergebnisses verbunden. Ausgehend von der obigen Gleichung lässt sich ein Chancenverhältnis wie folgt interpretieren: Die Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs ändert sich um das exp(cB_1)-fache für jede c-Einheit, um die sich x erhöht. Nehmen wir als Beispiel an, dass wir die Wahrscheinlichkeit des Überlebens auf der Titanic schätzen sollen, wenn die Person männlich ist, und das Wahrscheinlichkeitsverhältnis für Männer 0,0810 beträgt. Wir würden das Chancenverhältnis so interpretieren, dass die Überlebenschancen von Männern im Vergleich zu Frauen um den Faktor 0,0810 sinken, wobei alle anderen Variablen konstant bleiben.