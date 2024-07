Was ist Überanpassung?

Eine Überanpassung macht den Zweck des maschinellen Lernens zunichte. Die Verallgemeinerung eines Modells auf neue Daten ist letztlich das, was es uns ermöglicht, Algorithmen des maschinellen Lernens tagtäglich für Vorhersagen und die Klassifizierung von Daten zu verwenden.

Wenn Algorithmen für maschinelles Lernen entwickelt werden, nutzen sie einen Beispieldatensatz für das Training des Modells. Wenn das Modell jedoch zu lange mit Beispieldaten trainiert wird oder wenn das Modell zu komplex ist, kann es beginnen, das „Rauschen“ oder irrelevante Informationen im Datensatz zu lernen. Wenn sich das Modell das Rauschen merkt und sich zu sehr an den Trainingsdatensatz anpasst, kommt es zu einer „Überanpassung“ des Modells. In der Folge kann es nicht mehr sinnvoll auf neue Daten verallgemeinert werden. Und wenn ein Modell nicht gut auf neue Daten verallgemeinert werden kann, ist es nicht in der Lage, die Klassifizierungs- oder Vorhersageaufgaben zu erfüllen, für die es gedacht war.

Niedrige Fehlerquoten und eine hohe Varianz sind gute Indikatoren für eine Überanpassung. Um diese Art von Verhalten zu verhindern, wird in der Regel ein Teil des Trainingsdatensatzes als „Testdatensatz“ zur Prüfung auf Überanpassung beiseite gelegt. Wenn die Trainingsdaten eine niedrige Fehlerquote und die Testdaten eine hohe Fehlerquote aufweisen, deutet dies auf eine Überanpassung hin.