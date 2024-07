Was sind naive Bayes-Klassifikatoren?

Naive Bayes-Klassifikatoren funktionieren anders, da sie unter einer Reihe von Grundannahmen arbeiten, was ihnen den Zusatz „naiv“ einbrachte. Es wird davon ausgegangen, dass die Prädiktoren in einem naiven Bayes-Modell bedingt unabhängig sind, d. h. in keinem Zusammenhang mit den anderen Merkmalen des Modells stehen. Außerdem wird angenommen, dass alle Merkmale gleichermaßen zum Ergebnis beitragen. Diese Annahmen werden zwar in der Praxis oft verletzt (z. B. hängt ein nachfolgendes Wort in einer E-Mail von dem Wort ab, das ihm vorausgeht), aber sie vereinfachen ein Klassifizierungsproblem, indem sie es rechnerisch überschaubarer machen. Das heißt, dass für jede Variable nur noch eine einzige Wahrscheinlichkeit benötigt wird, was wiederum die Modellberechnung erleichtert. Trotz dieser unrealistischen Unabhängigkeitsannahme schneidet der Klassifizierungsalgorithmus gut ab, insbesondere bei kleinen Stichprobengrößen.

Mit dieser Annahme im Hinterkopf können wir nun die Bestandteile eines naiven Bayes-Klassifikators genauer untersuchen. Ähnlich wie beim Satz von Bayes werden die bedingten und die A-priori-Wahrscheinlichkeiten verwendet, um die A-posteriori-Wahrscheinlichkeiten nach der folgenden Formel zu berechnen: