Nach Prüfung verschiedener Optionen beschloss Don Johnston, die IBM Watson® Text to Speech-Technologie in seine Technologieplattform zu integrieren. „Die Barrierefreiheit war entscheidend“, erklärt Johnston. „Eines der Dinge, die unsere Tools – und die Schulbezirke – benötigen, ist eine synchronisierte Wort-für-Wort-Hervorhebung, während die Wörter gelesen werden. Aber nicht alle Sprachassistenten bieten die zugänglichen Informationen, die wir benötigen, um diese visuelle Unterstützung und Anleitung zu geben. IBM hat es getan.“

In einem ersten Schritt hat Don Johnston die IBM-Technologie in seine Tools Co:Writer und Snap&Read integriert. Co:Writer hilft Anwendern, ihre Gedanken mithilfe von Wortvorhersage, Übersetzungsunterstützung und Spracherkennung in geschriebenen Text zu artikulieren.

„Wenn die Benutzer mit Co:Writer tippen, können sie sich den Text anhören, während er ihnen vorgelesen wird“, fügt Johnston hinzu. „So können sie bestätigen – macht das Sinn? Bedeutet es tatsächlich das, was ich zu sagen beabsichtige? Diese Art der Verstärkung kann den Schülern wirklich helfen, ihr Geschriebenes selbst einzuschätzen und lesbare, verständliche Sätze zu produzieren.“

Snap&Read nutzt die Technologie von IBM Watson, um eine Vielzahl von Funktionen anzubieten, die das Lesen leichter machen, z. B. PDF-Kommentare und Dynamic Text Leveling, bei dem komplexere Wörter und Sätze durch einfachere, leichter zu lesende Begriffe ersetzt werden. Das Toolkit verfügt außerdem über Funktionen zur optischen Zeichenerkennung (OCR), die in Kombination mit IBM Watson Text to Speech Snap&Read in die Lage versetzen, Inhalte vorzulesen, die in ein Bild eingebettet sind, z. B. ein Diagramm oder eine Infografik.

„Snap&Read macht den Text lesbarer“, bemerkt Johnston. „Und jetzt, während der Schüler liest, kann er die Text-to-Speech-Funktion nutzen, um den Inhalt noch besser zu verstehen als zuvor. Wir bieten auch Unterstützung für Englischlernende, sodass ein Schüler den Text übersetzen und in einer ihm vertrauten Sprache vorlesen lassen kann. Die IBM-Lösung bietet verschiedene Stimmen für die mehr als 100 Sprachen, in die wir übersetzen.“

Und um Schulen dabei zu helfen, herauszufinden, welche Schüler von der Nutzung dieser Tools profitieren könnten, hat Don Johnston seine uPAR-Bewertungsplattform entwickelt, die jetzt auch durch IBM Watson Text to Speech ergänzt wird.

„Wir lassen die Schüler einen Prozess durchlaufen, der den Pädagogen Daten liefert, die zeigen, ob das Vorlesen für einen bestimmten Schüler geeignet ist, und wenn ja, wie sehr er davon profitiert“, erklärt Johnston. „Wir versuchen, ihr Verständnis zu triangulieren und herauszufinden, welche Studenten von dieser Art von Unterstützung profitieren würden. Und wir haben herausgefunden, dass etwa 55 % der Schüler, die unter ihrem Niveau lesen, einen Text auf oder über ihrem Niveau verstehen können, wenn sie ihn laut vorgelesen bekommen.“