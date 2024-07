IBM Watson Text to Speech ist ein API-Cloud-Dienst, mit dem Sie schriftlichen Text in naturgerechte Audiodateien in einer Vielzahl von Sprachen und Stimmen in einer vorhandenen Anwendung oder in watsonx Assistant konvertieren können. Geben Sie Ihrer Marke eine Stimme und verbessern Sie das Kundenerlebnis und die Kundenbindung, indem Sie mit den Nutzern in deren Muttersprache interagieren. Verbessern Sie die Zugänglichkeit für Nutzer mit unterschiedlichen Fähigkeiten, bieten Sie Audio-Optionen an, um Ablenkungen beim Autofahren zu vermeiden, oder automatisieren Sie Kundenservice-Interaktionen, um Wartezeiten zu vermeiden.