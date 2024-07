In den Jahren 2016 und 2017 gab es in den USA und anderen Ländern eine Rekordzahl von Naturkatastrophen. Für die Anbieter von Sach- und Unfallversicherungen hatte dies eine Rekordzahl von Versicherungsansprüchen durch Hurrikane, Überschwemmungen, Brände und mehr zur Folge. Mit der steigenden Zahl der Schadensfälle wuchs auch die Notwendigkeit für die Versicherungsunternehmen, einen tadellosen Kundenservice zu bieten. Das war ein klares Zeichen für CodeObjects, das zentrale Versicherungssysteme für Versicherungsgesellschaften in den USA entwickelt.

„Wenn jemand von einem Hurrikan betroffen ist, der sein Haus beschädigt hat, möchte diese Person nicht eine Stunde damit verbringen, einen Schadensanspruch bei ihrer Versicherungsgesellschaft geltend zu machen“, erklärt Arun Bala, Vice President of Product Management bei CodeObjects. „Die einzige Interaktion, die viele Versicherungsnehmer mit ihrer Versicherung haben, ist die Schadensmeldung. Es ist also im besten Interesse des Versicherers, die Customer Experience so positiv wie möglich zu gestalten.“

Viele Versicherungsgesellschaften lagern diesen wichtigen Touchpoint jedoch an externe Call-Center aus, was zu Schwierigkeiten führen kann. Externe Call-Center verwenden in der Regel ihre eigenen Systeme, weil sie ihre Mitarbeiter nicht für mehrere verschiedene Anwendungen schulen wollen. Dadurch kann es passieren, dass eine Versicherungsgesellschaft keine genauen Informationen über die Art des Schadens erhält, was wiederum Ineffizienzen im gesamten Schadenbearbeitungsprozess zur Folge hat.

„Und es sind nicht nur Anrufe im Zusammenhang mit katastrophalen Ereignissen“, sagt Bala. „Die Leute rufen an, um sich über ihren Versicherungsschutz zu informieren oder um Fragen zu ihren Rechnungen zu stellen. Jeder einzelne Kontakt mit den Mitarbeitern vom Kundendienst kann ineffizient sein, ganz zu schweigen von den hohen Kosten. Das sind erhebliche Probleme. Und viele Versicherer versuchen, sie durch Automatisierung zu beheben.“

„Als Antwort darauf“, so Bala, „erweitern wir unser Kernsystemangebot um Chatbot-Funktionen, die es unseren bestehenden und zukünftigen Kunden ermöglichen, eine bessere Customer Experience bereitzustellen.“

„Wir glauben, dass Chatbots äußerst attraktiv sind. Sobald man das Modell gut genug trainiert hat, liefert es vorhersehbare und wiederholt anwendbare Ergebnisse. Wenn man den Chatbot darauf trainiert, wie ein exzellenter Kundendienstmitarbeiter zu sprechen, hat jedes einzelne Gespräch das Potenzial, ein exzellentes Gespräch zu sein“, sagt Bala.