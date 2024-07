Die KI-Forschung von IBM reicht bis in die 1950er Jahre zurück und umfasst bedeutende Meilensteine wie den Sieg des Supercomputers Deep Blue über den Schachgroßmeister Garry Kasparov. Im Jahr 2011 besiegte IBM Watson Brad Rutter und Ken Jennings im Jeopardy! Herausforderung. Um die Hinweise in den Fragen zu finden und zu verstehen, verglich Watson mögliche Antworten, indem er sein Vertrauen in ihre Richtigkeit bewertete, und antwortete – alles in weniger als drei Sekunden.

Watson weckte die Neugier auf „Maschinen, die denken können“ und eröffnete Möglichkeiten der Verwendung von KI in Unternehmen. Kunden in Branchen von Finanzdienstleistungen bis hin zum Einzelhandel setzten Watson ein, um neue Erkenntnisse zu gewinnen, die Produktivität zu steigern und eine bessere Customer Experience zu bieten. Durch Fortschritte in der Kerntechnologie von Watson hat IBM nun mit watsonx die KI- und Datenplattform der nächsten Generation sowie eine Reihe von KI-Assistenten entwickelt.