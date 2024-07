Es gibt eine Reihe von Themen, die heute im Mittelpunkt ethischer Diskussionen rund um KI-Technologien stehen. Einige dieser Themen sind:

Technologische Singularität



Während dieses Thema in der Öffentlichkeit viel Aufmerksamkeit erregt, zeigen sich viele Forscher angesichts der Vorstellung, dass KI die menschliche Intelligenz in der nahen oder unmittelbaren Zukunft übertreffen könnte, unbesorgt. Dies wird auch als Superintelligenz bezeichnet, unter der der Philosoph Nick Bostrum einen Intellekt versteht, „der die Leistungsfähigkeit der besten menschlichen Gehirne in praktisch allen Bereichen, einschließlich wissenschaftlicher Kreativität, allgemeiner Weisheit und sozialer Fähigkeiten, bei weitem übertrifft“. Obwohl die Entwicklung von starker KI und Superintelligenz in unserer Gesellschaft nicht unmittelbar bevorsteht, wirft sie im Hinblick auf den Einsatz autonomer Systeme, wie z. B. selbstfahrender Autos, einige interessante Fragen auf. Es ist unrealistisch zu glauben, dass ein selbstfahrendes Auto niemals in einen Unfall verwickelt sein wird – aber wer ist bei einem Unfall verantwortlich und haftbar? Ist es dennoch sinnvoll, vollständig autonome Fahrzeuge zu entwickeln, oder sollten wir den Einsatz dieser Technologie auf halbautonome Fahrzeuge, die einem menschlichen Fahrer lediglich sicheres Fahren ermöglichen, beschränken? Das letzte Wort zu diesem Thema ist noch lange nicht gesprochen und im Zuge der Entwicklung neuer, innovativer KI-Technologien kommen derartige ethische Debatten immer wieder auf.



Auswirkungen von KI auf Arbeitsplätze



Während sich ein Großteil der öffentlichen Wahrnehmung rund um die künstliche Intelligenz um den Verlust von Arbeitsplätzen dreht, sollte diese Sorge wahrscheinlich anders formuliert werden. Mit jeder bahnbrechenden, neuen Technologie verschiebt sich die Marktnachfrage nach bestimmten Tätigkeitsbereichen. In der Automobilindustrie beispielsweise konzentrieren sich viele Hersteller, wie etwa GM, auf die Produktion von Elektrofahrzeugen, um grüne Initiativen zu unterstützen. Die Energiewirtschaft löst sich dadurch jedoch nicht einfach in Luft auf. Es findet lediglich eine Umstellung von brennstoff- auf elektrobasierte Technologien statt. Künstliche Intelligenz sollte in ähnlicher Weise betrachtet werden, wo künstliche Intelligenz die Nachfrage von Arbeitsplätzen in andere Bereiche verlagern wird. Die Nachfrage nach Personal für das Management von KI-Systemen wird angesichts steigender und sich ständig verändernder Datenmengen zweifellos steigen. In den Branchen, die am ehesten von der Verlagerung der Arbeitsplatznachfrage betroffen sein werden, wie z. B. dem Kundendienst, werden auch weiterhin Ressourcen benötigt werden, um komplexere Kundenprobleme zu lösen. Die größte Herausforderung im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und ihren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt wird darin bestehen, die Menschen beim Umstieg auf neue, gefragte Tätigkeiten zu unterstützen.



Schutz der Privatsphäre



Der Schutz der Privatsphäre wird häufig im Zusammenhang mit Datenschutz und Datensicherheit diskutiert. Diese Belange haben dazu geführt, dass politische Entscheidungsträger in den letzten Jahren weitere Schritte zum Schutz der Privatsphäre unternommen haben. So wurde beispielsweise 2016 die DSGVO-Gesetzgebung geschaffen, um die personenbezogenen Daten von Personen in der Europäischen Union und dem Europäischen Wirtschaftsraum zu schützen und dem Einzelnen mehr Kontrolle über seine Daten zu geben. In den Vereinigten Staaten haben einzelne Bundesstaaten Richtlinien entwickelt, wie z. B. das in Kalifornien eingeführte Gesetz zum Schutz der Privatsphäre von Verbrauchern (California Consumer Privacy Act, CCPA), das Unternehmen dazu verpflichtet, Verbraucher über die Sammlung ihrer Daten zu informieren. Dieses und ähnliche Gesetze haben Unternehmen dazu gezwungen, die Art und Weise, wie sie personenbezogene Daten speichern und verwenden, neu zu überdenken. Infolgedessen haben Investitionen in die Sicherheit für Unternehmen zunehmend Priorität, da Unternehmen natürlich bestrebt sind, Schwachstellen und Möglichkeiten für Überwachung, Hackerangriffe und Cyberattacken zu beseitigen.



Vorurteile und Diskriminierung



Fälle von Vorurteilen und Diskriminierung bei einer Reihe von intelligenten Systemen haben viele ethische Fragen in Bezug auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz aufgeworfen. Wie können wir uns gegen Vorurteile und Diskriminierung schützen, wenn die Trainingsdaten selbst mit Vorurteilen behaftet sind? Auch wenn Unternehmen mit ihren Automatisierungsbemühungen in der Regel wohlmeinende Absichten verfolgen, weist Reuters (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) auf einige der unvorhergesehenen Folgen der Nutzung von KI im Einstellungsprozess hin. In seinem Bemühen, einen Prozess zu automatisieren und zu vereinfachen, diskriminierte Amazon unbeabsichtigt Bewerber für technische Positionen aufgrund ihres Geschlechts und musste das Projekt schließlich aufgeben. Während solche Ereignisse an die Öffentlichkeit dringen, hat gleichzeitig die Harvard Business Review (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) weitere wichtige Fragen zum Einsatz von KI im Einstellungsverfahren aufgeworfen, z. B. welche Daten man bei der Bewertung eines Bewerbers für eine Stelle verwenden können sollte.



Vorurteile und Diskriminierung sind außerdem nicht nur auf den Personalbereich beschränkt, sondern können in zahlreichen anderen Anwendungen auftreten, von Gesichtserkennungssoftware bis hin zu Algorithmen für soziale Medien.

In dem Maße, in dem sich Unternehmen der Risiken von KI bewusster werden, beteiligen sie sich auch aktiver an der Diskussion um Ethik und Werte von KI. Letztes Jahr teilte IBM-CEO Arvind Krishna beispielsweise mit, dass IBM seine Allzweck-Gesichtserkennungs- und -analyseprodukte eingestellt hat. In diesem Zusammenhang betonte er: „IBM lehnt die Verwendung jeglicher Technologie, einschließlich der von anderen Anbietern angebotenen Gesichtserkennungstechnologie, für die Massenüberwachung, Profilerstellung nach ethnischen Gesichtspunkten, die Verletzung grundlegender Menschenrechte und Freiheiten oder für andere Zwecke, die nicht mit unseren Werten und Grundsätzen des Vertrauens und der Transparenz vereinbar sind, entschieden ab und wird dies auch nicht dulden.“

Rechenschaftspflicht



Da keine einschlägigen Gesetze zur Regulierung von KI-Praktiken existieren, fehlt es auch an einem wirksamen Durchsetzungsmechanismus, der eine ethische Nutzung von KI in der Praxis sicherstellt. Gegenwärtig beschränken sich die Anreize für Unternehmen, sich an Prinzipien der ethischen KI-Nutzung zu halten, auf die Vermeidung möglicher negativer Auswirkungen einer unethischen KI-Gestaltung auf das Geschäftsergebnis. Um diese Lücke zu schließen, sind in Zusammenarbeit von Ethikern und Forschern ethische Rahmenwerke entstanden, die die Entwicklung und Verbreitung von KI-Modellen in unserer Gesellschaft regeln sollen. Momentan stellen diese jedoch nur eine Orientierungshilfe dar. Einige Forschungsarbeiten (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) (PDF, 1 MB) haben gezeigt, dass die Kombination von verteilter Verantwortung und mangelnder Voraussicht möglicher Folgen nicht dazu geeignet ist, Schaden von der Gesellschaft abzuwenden.