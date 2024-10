Was ist die technologische Singularität?

Alan Turing, der oft als Vater der modernen Informatik bezeichnet wird, legte einen entscheidenden Grundstein für den zeitgenössischen Diskurs über die technologische Singularität. In seiner wegweisenden Arbeit „Computing Machinery and Intelligence“ aus dem Jahr 1950 stellt er die Idee vor, dass eine Maschine ein intelligentes Verhalten zeigen kann, das dem eines Menschen entspricht oder nicht von diesem zu unterscheiden ist. Im Mittelpunkt dieses Konzepts steht sein berühmter Turing-Test, der besagt, dass eine Maschine als „intelligent“ angesehen werden kann, wenn sie sich mit einem Menschen unterhalten kann, ohne dass der Mensch merkt, dass er mit einer Maschine interagiert. Dieses Konzept hat umfangreiche Forschungen zu KI-Fähigkeiten angeregt, die uns möglicherweise näher an die Realität einer Singularität heranführen.

Stanislaw Ulam, bekannt für seine Arbeit in Mathematik und thermonuklearen Reaktionen, trug auch wesentlich zu den Computertechnologien bei, die den Diskussionen über die technologische Singularität zugrunde liegen. Obwohl nicht direkt mit KI verbunden, liefert Ulam's Arbeit über zelluläre Automaten und iterative Systeme wesentliche Erkenntnisse über die komplexen, sich selbst verbessernden Systeme, die im Mittelpunkt der Singularitätstheorien stehen. Seine Zusammenarbeit mit John von Neumann an zellularen Automaten, diskreten abstrakten Rechensystemen, die verschiedene komplexe Verhaltensweisen simulieren können, ist grundlegend für das Gebiet des künstlichen Lebens und beeinflusst die laufenden Diskussionen über die Fähigkeit von Maschinen, sich autonom zu replizieren und die menschliche Intelligenz zu übertreffen.

Das Konzept der technologischen Singularität hat sich im Laufe der Jahre erheblich weiterentwickelt. Dabei reichen seine Wurzeln bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts zurück. John von Neumann wird eine der frühesten Erwähnungen des Singularitätskonzepts zugeschrieben, in der er über eine „Singularität“ spekuliert, bei der der technologische Fortschritt unfassbar schnell und komplex werden würde, was zu einer Transformation führen würde, die die menschliche Fähigkeit, sie vollständig vorherzusehen oder zu verstehen, übersteigt.

Diese Idee wurde von Persönlichkeiten wie Ray Kurzweil weiter verbreitet, der die Singularität mit der Beschleunigung des technologischen Fortschritts in Verbindung brachte und dabei häufig das Mooresche Gesetz als anschauliches Beispiel anführte. Das Mooresche Gesetz besagt, dass sich die Anzahl der Transistoren auf einem Mikrochip etwa alle zwei Jahre verdoppelt, während sich die Kosten für Computer halbieren. Dies deutet auf eine rasante Zunahme der Rechenleistung hin, die schließlich zur Entwicklung einer künstlichen Intelligenz führen könnte, die die menschliche Intelligenz übertrifft.

Die zugrundeliegende Annahme, dass die Singularität eintreten wird, wenn sie eintreten kann, ist in der technologischen Evolution verwurzelt, die im Allgemeinen irreversibel ist und sich tendenziell beschleunigt. Diese Sichtweise wird durch das umfassendere evolutionäre Paradigma beeinflusst, das besagt, dass eine neue, leistungsstarke Fähigkeit, wie die Kognition beim Menschen, irgendwann voll ausgeschöpft wird.

Kurzweil erwartet, dass dieses Wachstum exponentiell verlaufen wird, sobald eine KI in der Lage ist, sich selbst zu verbessern. Vernor Vinge, ein pensionierter Mathematikprofessor, Informatiker und Science-Fiction-Autor, ist eine weitere prominente Stimme in dieser Diskussion. Er vertritt die Ansicht, dass die Erschaffung übermenschlicher Intelligenz eine Art „Singularität“ in der Geschichte des Planeten darstellt, da sie einen Punkt markieren würde, über den hinaus die menschlichen Angelegenheiten, wie sie derzeit verstanden werden, nicht fortbestehen könnten. Vinge erklärte, dass eine fortgeschrittene KI, wenn sie nicht auf unüberwindbare Hindernisse stoßen würde, zu einer Singularität führen würde.

Die Diskussion beruht oft auf der Vorstellung, dass es keine physikalischen Gesetze gibt, die die Entwicklung von Computersystemen verhindern, die die menschlichen Fähigkeiten in allen Bereichen übertreffen können. Dazu gehört auch die Verbesserung der eigenen Fähigkeiten von KI, was wahrscheinlich die Fähigkeit einschließen würde, ihr Design weiter zu verbessern oder sogar völlig neue Formen der Intelligenz zu entwerfen.

Roman Yampolskiy hat auf potenzielle Risiken im Zusammenhang mit der Singularität hingewiesen, insbesondere auf die Schwierigkeit, die Handlungen superintelligenter KIs zu kontrollieren oder vorherzusagen. Diese Entitäten könnten nicht nur mit einer Geschwindigkeit agieren, die sich dem menschlichen Verständnis entzieht, sondern auch Entscheidungen treffen, die nicht mit menschlichen Werten oder der Sicherheit vereinbar sind.