Schaffen Sie einen ganzheitlichen KI-Governance-Ansatz Es steht außer Frage, dass generative KI Leistung und geschäftlichen Nutzen bringen wird. Allerdings entwickeln sich Technologie und Vorschriften schnell weiter. Ohne die passenden Richtlinien und Praktiken im Zusammenhang mit KI-Implementierungen sind Unternehmen möglicherweise mit ethischen Dilemmata, Verstößen gegen Datenschutzbestimmungen, Reputationsschäden und finanziellen Verlusten konfrontiert. Die richtige Datenverwaltung und KI-Governance ist von Anfang an notwendig. IBM Consulting vertritt die Ansicht, dass KI-Governance eine gesellschaftliche und technologische Herausforderung ist, die sowohl organisatorische Governance, Prozesse und Schulungen im gesamten Unternehmen als auch entsprechende technische Tools erfordert. Die Stärke von IBM in der KI-Governance ist unübertroffen – sie ist ein zentraler Bestandteil unserer Kultur und unserer Werte. IBM Consulting verfügt sowohl über das Branchen- als auch das Fachwissen, um gemeinsam mit seinen Kunden geeignete Verhaltensregeln festzulegen und sicherzustellen, dass KI im gesamten Unternehmen verantwortungsvoll eingesetzt wird. Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um eine verantwortungsvolle, transparente KI-Strategie zu entwickeln, die von organisatorischen Governance-Frameworks und automatisierten KI-Governance-Plattformen unterstützt wird. Wie IBM die verantwortungsvolle KI fördert Neuerungen IBM KI Academy: Vertrauen, Transparenz und Governance in der KI

IBM wurde im IDC Artificial Intelligence Services Marketscape 2023 als Marktführer ausgezeichnet Erhalten Sie Ratschläge zur Auswahl eines KI-Serviceanbieters, der Sie bei der Einführung von KI unterstützt, und erfahren Sie, warum IDC IBM als führenden Anbieter von KI-Services eingestuft hat. Jetzt registrieren und auf den vollständigen Bericht zugreifen

Funktionalität Unsere Beratungsleistungen im Bereich KI vereinen unser umfassendes Branchen- und Domänen-Know-how mit KI-Technologie und einem erfahrungsbasierten Ansatz, der Ihre Teams ergänzt, statt sie zu ersetzen – und damit sowohl ihre Fähigkeiten als auch den Wert ihrer Arbeit steigert. KI-Governance-Strategie Stimmen Sie die Strategie mit den beabsichtigten Geschäftsergebnissen und der Technologie ab. Kodieren Sie die Richtlinien in Geschäftsregeln und transparente Berichtsmechanismen, um absichtliche Klarheit zu schaffen. Organisatorische Frameworks Etablieren Sie KI-Ethikgremien, COEs, iterative Schulungen und Kommunikationsstrategien, um die Grundsätze von Northstar umzusetzen. Schaffen Sie eine Struktur für die Rechenschaftspflicht. Sorgen Sie für Vielfalt bei der Auswahl, Schulung, Anwendung und Überwachung von Modellen. Multi-Modell-KI-Governance Implementieren und skalieren von Multi-Modell-KI-Lösungen über Unternehmensplattformen und -anwendungen, um Ergebnisse zu erzielen. Einführung von Verhaltensregeln zur Gewährleistung von Erklärbarkeit, Fairness und Transparenz bei allen KI-Implementierungen, die durch watsonx.governance unterstützt werden. Erfahren Sie mehr über watsonx.governance Regulierungs- und Risikoberatung Erstellen Sie ein KI-Risikomanagement-Framework, um die Einhaltung bestehender und neuer Gesetze zu gewährleisten. Weisen Sie den Weg zu neuer Cybersicherheit und Schutzmaßnahmen dagegen. Daten-Risikobewertung Ermöglichen Sie die Erfassung von Daten und eine transparente Berichterstattung, um allen Stakeholdern die benötigten Informationen zur Verfügung zu stellen. Security Services Umfassender und kritischer Schutz für Unternehmensdaten, Anwendungen und KI Mehr erfahren

Wenn Sie nicht über eine KI-Governance verfügen, werden Sie nicht in der Lage sein, KI-Lösungen in großem Umfang einzuführen. Christina Montgomery VP Chief Privacy and Trust Officer IBM Erfahren Sie mehr über IBM in der Data and Trust Alliance

Unsere Experten für Sie Manish Goyal Manish ist Senior Partner und Global Leader des Bereichs Künstliche Intelligenz (KI) und Analytik bei IBM Consulting. Er unterstützt Unternehmen bei der Transformation ihres Geschäfts und der Nutzung des enormen Werts, den die KI bietet. Phaedra Boinodiris Phaedra Boinodiris ist Global Leader für vertrauenswürdige KI bei IBM Consulting. Sie ist Mitglied des Führungsrats der IBM Academy of Technology, Fellow der RSA, eine gefragte Rednerin und Autorin des Buches „AI for the Rest of Us“. Dario Gil Senior Vice President und Director of Research. Dr. Gil leitet die Technologie-Roadmap und die technische Gemeinschaft von IBM. Er lenkt Innovationsstrategien in Bereichen wie Hybrid Cloud, KI, Halbleiter, Quantencomputing und explorative Wissenschaft.

Strategische Partnerschaften Adobe Schöpfen Sie den Wert von Datenanalysen aus und nutzen Sie KI, um Ihren Kunden mit der Adobe Experience Platform personalisierte Erfahrungen in Echtzeit bereitzustellen. Mehr erfahren AWS Cloud Als führender AWS-Beratungspartner hilft IBM bei der Modernisierung und Skalierung von Kontaktzentren, die auf der Amazon Connect-Plattform basieren, und bei der Integration von KI-, ML- und Automatisierungslösungen in der AWS Cloud. Mehr erfahren Fallstudie Rhode Island lesen Google Cloud IBM hilft bei der Integration und Skalierung von KI-Anwendungen und maschinellem Lernen sowie bei der Integration von KI-gestützten intelligenten Workflows in Geschäftsprozesse auf Google Cloud. IBM arbeitet auch mit Kunden zusammen, die ihren Kundendienst mit der Contact Center KI Platform von Google umgestalten. Mehr erfahren Video ansehen (01:44) Microsoft Azure IBM bietet das Fachwissen, das Framework und die Toolkits, um eine Roadmap für die Einführung von KI, Analyse und maschinellem Lernen im richtigen Maß zu ermöglichen und Geschäftsprozesse mit intelligenten Workflows neu zu gestalten – alles auf der Grundlage von Microsoft Azure. Mehr erfahren Fallstudie der Reckitt-Gruppe lesen SAP Definieren und implementieren Sie die digitale Transformation mit SAP. Stellen Sie KI-fähige Workflows bereit, die wichtige Prozesse automatisieren. Mehr erfahren Salesforce Erschließen Sie Innovationen mit Salesforce. Integrieren Sie Salesforce Einstein und IBM Watson nahtlos, um KI-Erlebnisse für Ihr gesamtes Unternehmen bereitzustellen. Mehr erfahren watsonx IBM Consulting verfügt über Experten für die unternehmenstaugliche KI- und Datenplattform watsonx, mit der Sie die Schlagkraft von KI für Ihr Unternehmen potenzieren können. Mehr erfahren Erfahren Sie, wie wir die Power von watsonx für unsere Kunden nutzen

Branchen Unsere fundierten Branchenkenntnisse, maßgeschneiderten Services und branchenspezifischen Lösungen helfen Kunden auf der ganzen Welt bei der Transformation ihrer Unternehmen. Finanzdienstleistungen Hilft Kunden dabei, eine Antwort auf diese Umkehrung des traditionellen Geschäftsmodells der Finanzdienstleistungsbranche zu finden, anstatt nur darauf zu reagieren. Einzelhandel Die Möglichkeiten der KI tragen dazu bei, Kundeninteraktionen schneller, persönlicher und intelligenter zu gestalten Behörden Konzentrieren Sie sich auf die Hauptbereiche, in denen KI-Anwendungsfälle ihren Agenturen und deren Kunden am meisten nutzen können.

Erkenntnisse KI-Ethik in der Praxis Wie Ihre Kollegen die ethischen Herausforderungen der KI angehen Kundenreferenz Wie IBM die regulatorischen Anforderungen für KI im großen Maßstab erfüllt Bericht Eine Expertenmeinung zur KI-Governance Analystenbericht IDC: KI-Governance ist ein geschäftlicher Imperativ