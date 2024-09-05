Wie IBM mit Smarter Balanced die KI-Governance im Bildungswesen gestaltet

Für diese Übung haben wir ein Design Thinking-Framework namens Layers of Effect verwendet, eines von mehreren Frameworks, die IBM Design for AI der Open-Source-Community Design Ethically zur Verfügung stellt. Das Layers of Effect-Framework fordert die Stakeholder auf, die primären, sekundären und tertiären Auswirkungen ihrer Produkte oder Erfahrungen zu berücksichtigen.

Primäre Effekte beschreiben die beabsichtigten, bekannten Wirkungen des Produkts, in diesem Fall eines KI-Modells. Der Haupteffekt einer Social-Media-Plattform könnte zum Beispiel darin bestehen, Nutzer mit ähnlichen Interessen zu verbinden.

Sekundäre Effekte sind weniger beabsichtigt, können aber schnell für die Stakeholder relevant werden. Um beim Beispiel Social Media zu bleiben: Ein sekundärer Effekt könnte der Wert der Plattform für die Werbetreibenden sein.

Tertiäre Effekte sind unbeabsichtigte oder unvorhergesehene Effekte, die im Laufe der Zeit sichtbar werden, wie etwa die Tendenz einer Social-Media-Plattform, wütende Beiträge oder Unwahrheiten mit höheren Aufrufen zu belohnen.

Für diesen Anwendungsfall ist der primäre (gewünschte) Effekt des KI-gestützten Testbewertungssystems ein gerechteres, repräsentatives und effektiveres Instrument, das die Lernergebnisse im gesamten Bildungssystem verbessert.

Zu den sekundären Effekten könnten eine Steigerung der Effizienz und die Erhebung relevanter Daten gehören, um eine bessere Ressourcenverteilung dort zu ermöglichen, wo sie am dringendsten benötigt wird.

Tertiäre Effekte sind möglicherweise bekannt und unbeabsichtigt. Hier müssen die Stakeholder erkunden, wie potenzieller unbeabsichtigter Schaden aussehen könnte.

Die Teams identifizierten fünf Kategorien potenzieller hochrangiger Schäden:

Schädliche Verzerrungen, die Schüler aus benachteiligten Bevölkerungsgruppen, die möglicherweise zusätzliche Ressourcen und Perspektiven benötigen, um ihren vielfältigen Bedürfnissen gerecht zu werden, nicht berücksichtigen oder unterstützen.

Probleme im Zusammenhang mit Cybersicherheit und personenbezogenen Daten (PII) in Schulsystemen, die nicht über angemessene Verfahren für ihre Geräte und Netzwerke verfügen.

Fehlende Steuerungsmechanismen und Kontrollmechanismen, die sicherstellen, dass sich KI-Modelle weiterhin wie beabsichtigt verhalten.

Mangelnde angemessene Kommunikation mit Eltern, Schülern, Lehrern und Verwaltungspersonal bezüglich der beabsichtigten Nutzung von KI-Systemen in Schulen. Diese Kommunikation sollte Schutzmaßnahmen gegen unangemessene Nutzung und Handlungsmöglichkeiten beschreiben, beispielsweise wie man sich abmelden kann.

Eingeschränkte Konnektivität außerhalb des Campus, die den Zugang zu Technologie und den späteren Einsatz von KI einschränken könnte, insbesondere in ländlichen Gebieten.

Ursprünglich in Rechtsfällen angewendet, helfen Bewertungen unterschiedlicher Auswirkungen Unternehmen dabei, potenzielle Verzerrungen zu erkennen. Diese Bewertungen erkunden, wie scheinbar neutrale Politiken und Praktiken Menschen aus geschützten Gruppen überproportional betreffen können, etwa solche, die aufgrund von ethnischer Herkunft, Religion, Geschlecht und anderen Merkmalen diskriminiert werden. Solche Bewertungen haben sich bei der Entwicklung von Richtlinien in den Bereichen Einstellung, Kreditvergabe und Gesundheitsversorgung als wirksam erwiesen. In unserem Anwendungsfall im Bildungsbereich haben wir versucht, Gruppen von Schülern zu berücksichtigen, die aufgrund ihrer Lebensumstände möglicherweise ungerechte Bewertungsergebnisse erfahren.

Zu den Gruppen, die als am stärksten von potenziellen Schäden bedroht identifiziert wurden, gehörten:

Diejenigen, die mit psychischen Problemen zu kämpfen haben

Diejenigen, die aus unterschiedlichen sozioökonomischen Verhältnissen stammen, einschließlich derjenigen, die keine Wohnung haben

Diejenigen, deren Hauptsprache nicht Deutsch ist

Diejenigen mit anderen kulturellen Hintergründen, die nicht sprachlicher Natur sind

Diejenigen, die neurodivergent oder behindert sind

Als nächstes werden wir als Team mithilfe von Design Thinking-Frameworks wie beispielsweise ethisches Hacken erkunden, wie wir diese Schäden mindern können. Wir werden auch die Mindestanforderungen für Unternehmen erläutern, die KI für die Bewertung von Schülern einsetzen möchten.