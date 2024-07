Partner, IBM Consulting, Customer Transformation

Liz Martin

Liz setzt bei allem, was sie tut, auf Innovation und Sorgfalt. Ihr Hauptaugenmerk liegt darauf, Kunden dabei zu unterstützen, das volle Potenzial ihrer Investitionen in Marketingtechnologie auszuschöpfen, indem sie Betriebsmodelle in Bezug auf Talente, Prozesse und Technologie optimiert, was zu erheblichem Umsatzwachstum, betrieblicher Effizienz und Mitarbeiterzufriedenheit führt.