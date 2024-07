Oracle-Kunden können die Leistungsfähigkeit des Kompetenzzentrums für generative KI von IBM Consulting nutzen, in dem mehr als 1.000 Berater mit spezialisierter Expertise für generative KI tätig sind, die die Kunden gerne bei der Beschleunigung der Unternehmenstransformation mit KI auf Unternehmensniveau von Oracle, IBM und anderen Ökosystempartnern zu unterstützen. Das Kompetenzzentrum steht an der Seite der globalen KI- und Automatisierungspraxis von IBM Consulting und nutzt bewährte Methoden wie die IBM Garage for Generative AI, bei der IBM-Berater eine umfassende, kollaborative Methode anwenden, um Kunden dabei zu helfen, Innovationen in der neuen Kategorie der Basismodelle für generative KI zu beschleunigen. Dazu gehören die schnelle Ideenfindung und Priorisierung von Anwendungsfällen, ein offener Ansatz mit mehreren Modellen für die Auswahl von Architekturen und Schulungen sowie die Feinabstimmung und Skalierung von Modellen an individuelle Geschäftsanforderungen.