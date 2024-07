Senior Product Manager, Cybersecurity Services

Blossom Pinheiro ist Senior Product Manager bei IBM® Consulting, Cybersecurity Services, mit über 18 Jahren Erfahrung in Produktstrategie, -entwicklung und -management. Seit sie zu IBM gekommen ist, war sie maßgeblich an der erfolgreichen Entwicklung und Einführung von Serviceangeboten für Anwendungs-, Daten- und Netzwerksicherheit beteiligt. Pinheiro hat einen Bachelor-Abschluss in Computer Engineering von der University of Madras, einen Master-Abschluss in Elektro- und Computertechnik von der Temple University und einen MBA von der Isenberg School of Management der University of Massachusetts Amherst.