IBM trägt mit einem multidisziplinären, mehrdimensionalen Ansatz dazu bei, verantwortungsvolle KI voranzutreiben
Unternehmen sehen sich in Bezug auf KI mit einer zunehmend komplexen, sich ständig verändernden globalen Regulierungslandschaft konfrontiert. Der IBM Ansatz zur KI-Ethik stellt ein Gleichgewicht zwischen Innovation und Verantwortung her und hilft Ihnen, vertrauenswürdige KI im großen Maßstab einzusetzen.
Die Priorisierung von Vertrauen, Transparenz, Kompetenzen und Agilität kann Unternehmen dabei helfen, die KI-Transformation zu bewältigen.
Das Verständnis der einzigartigen Möglichkeiten, Risiken und Abhilfemaßnahmen von KI-Agenten ist ein entscheidender erster Schritt zu einer verantwortungsvollen Skalierung.
Das IBM Office of Privacy and Responsible Technology skaliert verantwortungsvolle KI und erschließt Geschäftswerte durch integrierte KI-Governance.
Genauso wichtig wie das, was KI-Governance den Unternehmen hilft, zu erreichen, ist das, was sie den Unternehmen hilft, zu vermeiden. Finden Sie heraus, wie hoch die potenziellen Kosten sind, wenn Sie kein KI-Governance-Programm implementieren.
In den letzten fünf Jahren der KI-Entwicklung hat das IBM AI Ethics Board IBM bei der verantwortungsvollen Innovation unterstützt, indem es die Entwicklung und Umsetzung ethischer Richtlinien für KI begleitet hat.
Die Mitglieder des IBM AI Ethics Board berichten über ihre Erfahrungen, womit sie dazu beitragen, dass KI verantwortungsvoll und zum Vorteil der gesamten Gesellschaft eingesetzt wird.
Die Data & Trust Alliance Data Provenance Standards helfen IBM, interne Prozesse zur Daten-Diligence zu beschleunigen.
Wir von IBM sind der Überzeugung, dass KI uns alle bei der Arbeit unterstützen sollte und dass die Vorteile des KI-Zeitalters für viele Menschen und nicht nur für eine kleine Elite verfügbar sein sollten.
Die Daten der Kunden von IBM sowie daraus gewonnene Erkenntnisse sind das Eigentum der Kunden. Wir sind der Ansicht, dass von Behörden aufgestellte Datenrichtlinien fair und gerecht sein sowie Offenheit priorisieren sollten.
Unternehmen müssen klar darlegen, wer ihre KI-Systeme trainiert, welche Daten beim Training verwendet wurden und vor allem, was in die Empfehlungen ihrer Algorithmen eingeflossen ist.
Gutes Design nimmt keine Transparenzeinbußen hin, um ein nahtloses Erlebnis zu schaffen.
Richtig kalibriert kann die KI Menschen dabei unterstützen, gerechtere Entscheidungen zu treffen.
Da KI-Systeme eingesetzt werden, um wichtige Entscheidungen zu treffen, muss KI sicher und zuverlässig sein.
Transparenz stärkt Vertrauen und der beste Weg zum Erreichen von Transparenz ist Offenlegung.
KI-Systeme müssen die Privatsphäre sowie die Rechte der Verbraucher im Hinblick auf ihre Daten priorisieren und absichern.
Das IBM AI Ethics Board steht im Mittelpunkt des Engagements von IBM für Vertrauen. Seine Aufgaben sind:
Das Board fördert Arbeitsabläufe, die Thought Leadership, Interessenvertretung sowie Bildung und Schulungen über KI-Ethik bieten, um verantwortungsvolle Innovation und die Weiterentwicklung und Verbesserung von KI und neuen Technologien voranzutreiben. Es bewertet auch Anwendungsfälle, die potenzielle ethische Bedenken aufwerfen.
Das Board ist ein kritischer, entscheidender Mechanismus, mit dem IBM unser Unternehmen und alle IBMer für unsere Werte und Verpflichtungen zur ethischen Entwicklung und Bereitstellung von Technologien verantwortlich macht.
Beschleunigen Sie verantwortungsvolle, transparente und erklärbare Daten- und KI-Workflows.
Im Notre Dame-IBM Tech Ethics Lab kamen Führungskräfte der Branchen zusammen, um die Chancen und Herausforderungen von verantwortungsvoller KI im Finanzwesen zu diskutieren.
Die neuen Data Provenance Standards der Data & Trust Alliance, die von IBM mitentwickelt wurden, bieten eine einzigartige Metadaten-Taxonomie, um die Transparenz der Datenherkunft zu unterstützen.
Experten von IBM und der University of Notre Dame geben Empfehlungen, wie Sie den besten ROI für Investitionen in die KI-Ethik erzielen können.
Mit Beiträgen von IBM untersucht der neue Bericht „Partnership on AI“ Sicherheitsvorkehrungen für offene Foundation Models.
Die neue politische Roadmap der Data & Trust Alliance, die von IBM mitverfasst wurde, enthält Empfehlungen für den Ausgleich zwischen KI-Innovation und KI-Sicherheit.
Auf dem Futurist Summit diskutieren Christina Montgomery, Chief Privacy and Trust Officer bei IBM und Rebecca Finley, CEO bei Partnership for KI, über die kritische Beziehung zwischen offener Innovation und KI-Sicherheit.
Mit Unterstützung des Notre Dame-IBM Technology Ethics Lab startet das Pulitzer Center die AI Spotlight Series, eine globale Schulungsinitiative.
IBM und Meta starten die AI Alliance in Zusammenarbeit mit über 50 Gründungsmitgliedern und Mitarbeitern weltweit.
Finden Sie heraus, wie IBM Ihnen helfen kann, Ihre Entwicklung zu verantwortungsvoller KI zu beschleunigen.