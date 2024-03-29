KI-Ethik

IBM trägt mit einem multidisziplinären, mehrdimensionalen Ansatz dazu bei, verantwortungsvolle KI voranzutreiben

Erfahren Sie mehr über integrierte KI-Governance bei IBM Erfahren Sie mehr über die Ethik von KI-Agenten
Zwei Personen sitzen einander an einem Schreibtisch gegenüber. Im Hintergrund ist ein Whiteboard zu sehen.
Den Reifegrad Ihrer verantwortungsvollen KI bewerten

Erhalten Sie personalisierte Erkenntnisse, die Ihrem Unternehmen helfen, KI verantwortungsvoll zu skalieren.

Erste Schritte
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für verantwortungsvolle KI

Unternehmen sehen sich in Bezug auf KI mit einer zunehmend komplexen, sich ständig verändernden globalen Regulierungslandschaft konfrontiert. Der IBM Ansatz zur KI-Ethik stellt ein Gleichgewicht zwischen Innovation und Verantwortung her und hilft Ihnen, vertrauenswürdige KI im großen Maßstab einzusetzen.

Aktuelle Aktualisierungen

Transformation des Change Managements durch verantwortungsvolle KI

Die Priorisierung von Vertrauen, Transparenz, Kompetenzen und Agilität kann Unternehmen dabei helfen, die KI-Transformation zu bewältigen.

Verantwortungsvolle Skalierung von KI-Agenten im gesamten Unternehmen

Das Verständnis der einzigartigen Möglichkeiten, Risiken und Abhilfemaßnahmen von KI-Agenten ist ein entscheidender erster Schritt zu einer verantwortungsvollen Skalierung.
Beschleunigung von Innovationen durch zentralisierte KI-Governance

Das IBM Office of Privacy and Responsible Technology skaliert verantwortungsvolle KI und erschließt Geschäftswerte durch integrierte KI-Governance.
Wie hoch sind die Kosten, wenn die KI-Governance nicht implementiert wird?

Genauso wichtig wie das, was KI-Governance den Unternehmen hilft, zu erreichen, ist das, was sie den Unternehmen hilft, zu vermeiden. Finden Sie heraus, wie hoch die potenziellen Kosten sind, wenn Sie kein KI-Governance-Programm implementieren.
5 Möglichkeiten, wie verantwortungsvolle KI in den letzten 5 Jahren verändert hat

In den letzten fünf Jahren der KI-Entwicklung hat das IBM AI Ethics Board IBM bei der verantwortungsvollen Innovation unterstützt, indem es die Entwicklung und Umsetzung ethischer Richtlinien für KI begleitet hat.
Wir feiern das 5-jährige Bestehen des IBM KI Ethics Board

Die Mitglieder des IBM AI Ethics Board berichten über ihre Erfahrungen, womit sie dazu beitragen, dass KI verantwortungsvoll und zum Vorteil der gesamten Gesellschaft eingesetzt wird.
Steigerung der betrieblichen Effizienz durch Datentransparenz

Die Data & Trust Alliance Data Provenance Standards helfen IBM, interne Prozesse zur Daten-Diligence zu beschleunigen.
Drei wichtige Überlegungen für eine effektive KI-Governance

KI-Governance ist heute wichtiger denn je. Aber wie fangen Sie an? Informieren Sie sich in einem neuen Leitfaden des IBM Institute for Business Value.
Unsere Prinzipien und Säulen Die Prinzipien für Vertrauen und Transparenz sind die Leitwerte, die den Ansatz von IBM zur KI-Ethik prägen. Lesen Sie die Prinzipien für Vertrauen und Transparenz Der Zweck von KI besteht darin, die menschliche Intelligenz zu erweitern

Wir von IBM sind der Überzeugung, dass KI uns alle bei der Arbeit unterstützen sollte und dass die Vorteile des KI-Zeitalters für viele Menschen und nicht nur für eine kleine Elite verfügbar sein sollten.

 Daten und Erkenntnisse gehören ihrem Ersteller

Die Daten der Kunden von IBM sowie daraus gewonnene Erkenntnisse sind das Eigentum der Kunden. Wir sind der Ansicht, dass von Behörden aufgestellte Datenrichtlinien fair und gerecht sein sowie Offenheit priorisieren sollten.

 Technologie muss transparent und erklärbar sein

Unternehmen müssen klar darlegen, wer ihre KI-Systeme trainiert, welche Daten beim Training verwendet wurden und vor allem, was in die Empfehlungen ihrer Algorithmen eingeflossen ist.
Die Prinzipien werden durch die Säulen des Vertrauens unterstützt. Dies sind unsere grundlegenden Werte für die KI-Ethik.
Erklärbarkeit

Gutes Design nimmt keine Transparenzeinbußen hin, um ein nahtloses Erlebnis zu schaffen.
Gerechtigkeit

Richtig kalibriert kann die KI Menschen dabei unterstützen, gerechtere Entscheidungen zu treffen.
Zuverlässigkeit

Da KI-Systeme eingesetzt werden, um wichtige Entscheidungen zu treffen, muss KI sicher und zuverlässig sein.
Transparenz

Transparenz stärkt Vertrauen und der beste Weg zum Erreichen von Transparenz ist Offenlegung.
Datenschutz

KI-Systeme müssen die Privatsphäre sowie die Rechte der Verbraucher im Hinblick auf ihre Daten priorisieren und absichern.
Basismodelle: Chancen, Risiken und Entschärfungen Bericht lesen
Prinzipien in die Praxis umsetzen

Das IBM AI Ethics Board steht im Mittelpunkt des Engagements von IBM für Vertrauen. Seine Aufgaben sind:

  • Übernahme von Governance und Entscheidungsfindung bei der Entwicklung, Bereitstellung und Nutzung von KI und anderen Technologien durch IBM
  • Wahrung der Konsistenz mit den Werten des Unternehmens
  • Förderung vertrauenswürdiger KI für unsere Kunden, unsere Partner und die Welt

Das Board fördert Arbeitsabläufe, die Thought Leadership, Interessenvertretung sowie Bildung und Schulungen über KI-Ethik bieten, um verantwortungsvolle Innovation und die Weiterentwicklung und Verbesserung von KI und neuen Technologien voranzutreiben. Es bewertet auch Anwendungsfälle, die potenzielle ethische Bedenken aufwerfen.

Das Board ist ein kritischer, entscheidender Mechanismus, mit dem IBM unser Unternehmen und alle IBMer für unsere Werte und Verpflichtungen zur ethischen Entwicklung und Bereitstellung von Technologien verantwortlich macht.
watsonx.governance

Beschleunigen Sie verantwortungsvolle, transparente und erklärbare Daten- und KI-Workflows.

Holen Sie sich das E-Book zum Thema KI-Governance

Partnerschaften und Kooperationen

Die Zukunft der verantwortungsvollen KI im Finanzwesen erkunden

Im Notre Dame-IBM Tech Ethics Lab kamen Führungskräfte der Branchen zusammen, um die Chancen und Herausforderungen von verantwortungsvoller KI im Finanzwesen zu diskutieren.
Förderung von mehr Transparenz im gesamten Daten-Ökosystem

Die neuen Data Provenance Standards der Data & Trust Alliance, die von IBM mitentwickelt wurden, bieten eine einzigartige Metadaten-Taxonomie, um die Transparenz der Datenherkunft zu unterstützen.
Proaktive Wertschöpfung durch KI-Ethik

Experten von IBM und der University of Notre Dame geben Empfehlungen, wie Sie den besten ROI für Investitionen in die KI-Ethik erzielen können.
Partnership on AI informiert über Strategien zur Risikominderung für die Wertschöpfungskette des Open-Foundation-Modells

Mit Beiträgen von IBM untersucht der neue Bericht „Partnership on AI“ Sicherheitsvorkehrungen für offene Foundation Models.
Die Data & Trust Alliance bietet neue Richtlinien-Roadmap für KI-Governance

Die neue politische Roadmap der Data & Trust Alliance, die von IBM mitverfasst wurde, enthält Empfehlungen für den Ausgleich zwischen KI-Innovation und KI-Sicherheit.

Förderung der KI-Sicherheit durch offene Innovation

Auf dem Futurist Summit diskutieren Christina Montgomery, Chief Privacy and Trust Officer bei IBM und Rebecca Finley, CEO bei Partnership for KI, über die kritische Beziehung zwischen offener Innovation und KI-Sicherheit.
Das Pulitzer Center startet ein Programm zur Schulung von 1.000 Journalisten in der KI-Berichterstattung

Mit Unterstützung des Notre Dame-IBM Technology Ethics Lab startet das Pulitzer Center die AI Spotlight Series, eine globale Schulungsinitiative.
IBM und Meta gründen die AI Alliance

IBM und Meta starten die AI Alliance in Zusammenarbeit mit über 50 Gründungsmitgliedern und Mitarbeitern weltweit.
AI Governance Alliance veröffentlicht Briefing Paper Series

In Zusammenarbeit mit IBM bietet das Weltwirtschaftsforum drei Briefing-Papiere an, um eine verantwortungsvolle Transformation mit KI zu unterstützen.

Nächste Schritte

Finden Sie heraus, wie IBM Ihnen helfen kann, Ihre Entwicklung zu verantwortungsvoller KI zu beschleunigen.

 KI-Governance-Services kennenlernen Entdecken sie watsonx.governance