Das IBM AI Ethics Board steht im Mittelpunkt des Engagements von IBM für Vertrauen. Seine Aufgaben sind:

Übernahme von Governance und Entscheidungsfindung bei der Entwicklung, Bereitstellung und Nutzung von KI und anderen Technologien durch IBM

Wahrung der Konsistenz mit den Werten des Unternehmens

Förderung vertrauenswürdiger KI für unsere Kunden, unsere Partner und die Welt

Das Board fördert Arbeitsabläufe, die Thought Leadership, Interessenvertretung sowie Bildung und Schulungen über KI-Ethik bieten, um verantwortungsvolle Innovation und die Weiterentwicklung und Verbesserung von KI und neuen Technologien voranzutreiben. Es bewertet auch Anwendungsfälle, die potenzielle ethische Bedenken aufwerfen.

Das Board ist ein kritischer, entscheidender Mechanismus, mit dem IBM unser Unternehmen und alle IBMer für unsere Werte und Verpflichtungen zur ethischen Entwicklung und Bereitstellung von Technologien verantwortlich macht.