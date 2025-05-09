Da Unternehmen zunehmend generative und agentenbasierte künstliche Intelligenz (KI) in ihre betrieblichen Workflows integrieren, müssen sich traditionelle Change-Management-Strategien weiterentwickeln, um das transformative Potenzial dieser Technologien zu nutzen.

Das traditionelle Change Management konzentriert sich darauf, Unternehmen durch Übergänge zu begleiten, indem es Schulungen, Kommunikation, die Ausrichtung der Führungsebene und die Einbindung von Stakeholdern nutzt, um Störungen zu minimieren und den Mitarbeitern zu helfen, sich an Veränderungen anzupassen.

Die Integration von KI, insbesondere von agentenbasierter KI, in die Arbeitsabläufe und Prozesse eines Unternehmens kann „uns helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, Talentlücken vorherzusagen, Wachstumschancen zu erkennen und unsere Mitarbeiter besser zu unterstützen“, erklärt Nickle LaMoreaux, Chief Human Resources Officer von IBM. Aber es kann auch eine Herausforderung für das traditionelle Change Management darstellen. Zum Beispiel kann die Integration von KI bei den Mitarbeitern Unsicherheit über die Auswirkungen auf die Arbeitsaufgaben und die Leistung hervorrufen.

Ein KI-orientiertes Change Management hilft Unternehmen, die besonderen Probleme im Zusammenhang mit der KI-Integration anzugehen und die KI-Integration in einer Weise zu verwalten, die mit ihren strategischen Zielen und ihrer Risikotoleranz übereinstimmt.

KI-gestützte Datenanalyse kann genauere Änderungen von Change Management Strategien in Echtzeit ermöglichen, sodass Unternehmen schnell und effizient auf neue Trends und technologische Fortschritte reagieren können. Angesichts des sich ständig weiterentwickelnden Charakters der KI-Integration ist ein kontinuierliches Change-Management über die anfängliche Implementierung hinaus unerlässlich. Kontinuierliches Change Management umfasst fortlaufende Schulungen, Programmanpassungen und die Zusammenarbeit mit verschiedenen Stakeholdern, um die Übereinstimmung mit den strategischen Zielen aufrechtzuerhalten.

Auf KI ausgerichtete Change-Management-Praktiken helfen dabei, Vertrauen und Transparenz bei der Integration dieser Technologie in den Geschäftsbetrieb aufzubauen. In unserem neuen Whitepaper, Accelerating business value through AI-focused change management geht es um einen Framework für das verantwortungsvolle Management KI-orientierter Veränderungen in vier zentralen Aspekten des Change Managements:

· Vertrauen: Der Aufbau von Vertrauen verringert den Widerstand der Mitarbeiter gegen Veränderungen und gibt ihnen ein Gefühl von Sicherheit, Wertschätzung und Vertrauen sowohl bei der Nutzung von KI-Technologie als auch bei der Erreichung der Unternehmensziele mit KI-Integration. Wählen Sie wirkungsvolle Lösungen aus, die die Bedürfnisse der Nutzer priorisieren, legen Sie messbare Key Leistung Indicators (KPIs) für die KI-Integration fest, bieten Sie KI-Weiterbildungsmöglichkeiten und schulen Sie Mitarbeiter in KI-Ethik und verantwortungsvoller Nutzung.

· Transparenz: Transparenz ermöglicht es den Mitarbeitenden, die von ihnen genutzte Technologie besser zu verstehen, sodass die Belegschaft eher bereit ist, sich an KI anzupassen und sie zur Verbesserung ihrer Arbeit einzusetzen. Integrieren Sie die KI-Bildung in die Kernprogramme, kommunizieren Sie die KI-Ziele klar, erläutern Sie die Transformation von Arbeitsfunktionen, bieten Sie Ressourcen an und richten Sie Mechanismen ein, um KI-Entscheidungen anzufechten und ethische Bedenken zu melden.

· Fähigkeiten: Die Entwicklung von Fähigkeiten unterstützt eine Kultur des kontinuierlichen Lernens durch die Erweiterung der KI-Kompetenz. Auf diese Weise können Mitarbeiter mit KI zusammenarbeiten, um den verantwortungsvollen Umgang mit der Technologie zu fördern und eine experimentelle Einstellung zu unterstützen, die Wertschöpfung für das Unternehmen beschleunigen kann. Fördern Sie einen Bestand an Kompetenzen, setzen Sie personalisierte Lernstrategien ein, unterstützen Sie selbstgesteuertes oder kollaboratives Lernen und feiern Sie Erfolge durch Initiativen wie Hackathons und Pilotprojekte.

· Agilität: Die Anpassungsfähigkeit einer Person, sich an neue und unsichere Situationen anzupassen und sie zu meistern, kann auf allen Ebenen des Unternehmens gefördert werden, um effektiv auf neue Herausforderungen und Chancen durch KI zu reagieren. Führen Sie KI-Änderungen schrittweise ein, aktualisieren Sie regelmäßig die Ressourcen, planen Sie für unerwartete Ergebnisse und bewahren Sie eine flexible Führung, um Strategien an die Weiterentwicklung von KI-Technologien und Geschäftsprioritäten anzupassen.

Da Unternehmen zunehmend KI einsetzen und die Möglichkeiten agentenbasierter KI erkunden, hat sich ein auf KI ausgerichtetes Change Management zu einem entscheidenden Faktor für die optimale Nutzung der Vorteile dieser Technologie entwickelt. Durch die Priorisierung von Vertrauen, Transparenz, Kompetenzentwicklung und Veränderungsagilität können Unternehmen die Komplexität und die ethischen Dimensionen der KI-Integration erfolgreich bewältigen. Dieser strategische Fokus fördert eine Kultur, die die verantwortungsvolle Integration von KI unterstützt und so Wachstums- und Innovationspotenzial freischaltet.

Lesen Sie das Whitepaper: Accelerating business value through AI-focused change management

Erfahren Sie mehr über IBMs Ansatz für verantwortungsvolle KI