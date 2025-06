Als wir 2017 anfingen, hatten wir da eine vollständige Vision davon, wo wir im Jahr 2025 sein würden? Nein. Das war keine große, strategische Entscheidung. Überhaupt nicht. Stattdessen war der Anstoß eine Notwendigkeit, ein Zusammentreffen von Herausforderungen, die eine Nachfrage nach einer neuen Lösung hervorriefen – das dürfte für viele Unternehmen zutreffen.

Die Compliance-Arbeit der Personalabteilung wurde aufgrund neuer Gesetze und Vorschriften auf der ganzen Welt immer komplexer, und das Team hatte Mühe, mit dem Tempo der Veränderungen Schritt zu halten. Gleichzeitig verließen sich die Verbraucher auf Apps, die eine individuelle Anpassung, Personalisierung und Bequemlichkeit boten, und die Mitarbeiter brachten diese Erwartungen mit zur Arbeit. Normalerweise würden wir solche Probleme angehen, indem wir mehr Geld in die Hand nehmen, aber das war aufgrund des ständig schrumpfenden Budgets keine Option mehr. Wir wussten, dass wir etwas ändern mussten.

KI wurde zur offensichtlichen Lösung. Als wir AskHR – einen Question and Answer Chatbot für das Personalwesen – im Jahr 2017 einführten, brachte uns dies auf den Weg zum Client Zero, bei dem wir zunächst die KI- und Automatisierungstechnologie von IBM testen und implementieren, um die Leistungsfähigkeit und das Potenzial sowohl für IBM als auch für Kunden zu demonstrieren .

Das Problem war, dass keiner unserer Mitarbeiter im Jahr 2017 AskHR genutzt hat. Warum sollten sie auch, wenn sie immer noch den Flur hinuntergehen können, um mit einem HR-Partner zu sprechen, die 1-800-Nummer anzurufen oder eine E-Mail zu senden und innerhalb von 24 Stunden eine Antwort zu erhalten? Wir haben weiter daran gearbeitet, die Technologie zu verbessern, und 2018 haben wir einen mutigen Schritt getan. Wir haben die HR-Telefonnummer und die E-Mail-Adresse für alle Mitarbeiter abgeschaltet und den HR-Partner-Support für 21.000 Führungskräfte buchstäblich über Nacht eingestellt. AskHR wurde zum Digital-First-Einstieg ins Personalwesen.

Warum haben wir das gemacht? Wir mussten diesen Kulturwandel erzwingen, um unsere Mitarbeiter dazu zu bringen, anders zu denken und zu handeln. Anfangs war es eine echte Herausforderung. Unser NPS sank auf -35. Doch dann begannen die IBM-Mitarbeiter zu erkennen, dass sie mit einem Chatbot, der rund um die Uhr „online“ war, in Sekundenschnelle die Antworten erhielten, die sie brauchten.

Als der Chatbot dazulernte und intelligenter wurde, begann unser NPS zu steigen. Wir haben mehr Funktionen hinzugefügt und die Möglichkeit, Transaktionen durchzuführen. AskHR entwickelte sich zu einem digitalen Assistenten, der es Managern ermöglichte, Mitarbeiter an einen anderen Manager zu versetzen oder ihnen zu helfen, den vierteljährlichen Beförderungsprozess einzuleiten. Und das alles wurde mit nur wenigen Klicks in AskHR erledigt.

Im Jahr 2024 wickelte AskHR mehr als 11,5 Millionen Interaktionen ab, von denen 94 % innerhalb der Plattform stattfanden. Das bedeutet, dass von allen Fragen, die gestellt wurden, nur 6 % an einen spezialisierten HR-Partner außerhalb von AskHR weitergeleitet werden mussten, um Hilfe zu erhalten. Der aktuelle NPS liegt bei +74, wir sind also weit vom Wert –35 entfernt. Es sind fast 90 Automatisierungen in AskHR eingebettet, und weitere sind in Planung. Auf diese Weise können Manager HR-Transaktionen 75 % schneller als bisher erledigen.

AskHR ist erst kürzlich in seine neue Umgebung auf IBM watsonx Orchestrate, unserer generativen KI-Plattform, umgestiegen. Wir haben unsere KI-Agenten mitgebracht, sodass die IBM-Mitarbeiter jetzt an einem Ort finden, was sie brauchen. Das ist die Schönheit der agentischen KI – der Orchestrierungsebene.

Jetzt können IBM-Mitarbeiter einfach auf AskHR gehen, anstatt auf mehrere Plattformen. Folgendes wird Ihnen dadurch ermöglicht:

Chat über Karrieremöglichkeiten

Onboarding eines neuen Mitarbeiters

Ansehen, Bewerben, Planen und Verwalten von Schulungskursen

Unterstützung beim vierteljährlichen Beförderungsprozess

Alles an einem Ort. Diese Agentenfunktion ermöglicht es uns, IBM-Mitarbeitern weltweit ein neues Maß an Produktivität und Effizienz zu bieten und eine bessere Mitarbeitererfahrung zu bieten.