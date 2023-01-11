Es herrscht die weitverbreitete Annahme, dass die Einführung neuer Technologien Dinge schneller und einfacher gestaltet, aber das ist nicht immer der Fall. Forbes stellt fest: „Trotz erheblicher Investitionen in neue Technologien im letzten Jahrzehnt verzeichnen viele Unternehmen tatsächlich eine Verlangsamung ihrer Geschäftstätigkeit aufgrund der unzureichenden Nutzung von Technologien.“ Es ist ganz klar, dass wir nicht einfach ein System einführen und dann erwarten können, dass es angenommen wird. Unabhängig davon, wie zweckmäßig die Lösung in ihrer Konzeption ist und wie gut sie bei ihrer Einführung angenommen wird, werden sich diese Ergebnisse aufgrund einer Vielzahl von Faktoren, die innerhalb und außerhalb unserer Kontrolle liegen, zweifellos ändern.

Wie können Sie dies also frühzeitig erkennen und rechtzeitig und effektiv darauf reagieren oder es sogar verhindern?

Process-Mining-Lösungen sind zwar fortschrittliche Analysen, trotzdem können sie Lücken und Chancen in einer digitalen Transformation aufzeigen. Das bedeutet, dass Sie mit gezielten Veränderungsmaßnahmen schneller gegensteuern können. Zum Beispiel durch die Lokalisierung einer bestimmten Benutzergruppe oder eines Prozesses, der auf ein geringeres Aktivitätsniveau oder die ungenaue Ausführung von Aufgaben hinweist. Sie können Schulungs- und Engagementmaßnahmen entwerfen, um Teammitglieder weiterzubilden oder zu schulen, oder Möglichkeiten zur Prozessverbesserung identifizieren, um sie bei ihren durchgeführten Aktivitäten besser zu unterstützen.

Darüber hinaus kann diese Funktion auch eine weitere Hürde beseitigen: Wenn Sie eine Veränderung durchgesetzt haben, wie messen Sie dann am einfachsten den Erfolg und die Akzeptanz?

Durch den Einsatz von Process Mining können Sie schnell den Grad der Prozess-Compliance im Unternehmen und in der gesamten Wertschöpfungskette erkennen. Process-Mining-Tools automatisieren Prozesse und generieren Dashboards, die einen schnellen Überblick über die Annahmeraten bieten. Sie ermöglichen es Ihnen außerdem, den Geschäftswert auf Basis von Verbesserungen zu quantifizieren und wichtige Metriken den Geschäftszielen zuzuordnen und deren Verlauf zu verfolgen.