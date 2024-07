DevSecOps Betrachten Sie DevOps und konzentrieren Sie sich dabei auf Sicherheit bei Design, Entwicklung und Bereitstellung. Achten Sie darauf, wie Sicherheit in cloudnative Anwendungen und Plattformkonstrukte wie Cluster, Namespaces, Bereitstellungskonfigurationen, SDN, Rollen und Pipelines integriert ist. Nutzen Sie die IBM Security-Architektur, um Ihre Anwendungen und Daten in Cloud zu schützen. IBM Cloud-Sicherheitsarchitektur ansehen

AIOps Wenden Sie Deep Learning und maschinelles Lernen an, um Verhaltensmuster in Abläufen zu modellieren, indem Sie die Daten verwenden, die cloudnative Anwendungen generieren, um Prognosen zu erhalten. Bei der Anwendung in IT-Abläufen liefert AIOps Einblicke in ein System und kann vorausschauende Änderungen, kürzere Durchschnitts-Reparaturzeit und Vermeidung von Ausfällen herbeiführen. Weitere Informationen zu AIOps

ModelOps Ein Teil der Integration von KI in das Unternehmen besteht in der Erstellung eines umfangreichen Satzes von ML-Modellen, mit denen Sie sich von Ihrer Konkurrenz abheben können. Die Lebenszyklen von ML-Modellen sind hochgradig iterativ und beinhalten Code, Bereitstellungen und nutzungsorientierte Veröffentlichung. Die Konstrukte sind unterschiedlich, aber die Pipelineaktivität, wie beispielsweise Anwendungscode, kann in einer Toolchain automatisiert werden. Weitere Informationen zu ModelOps