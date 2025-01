Was ist DevSecOps?

Ein entscheidender Vorteil von DevSecOps ist die schnelle Reaktion auf neu entdeckte Sicherheitslücken. Da DevSecOps das Scannen und Patchen von Schwachstellen in den Release-Zyklus integriert, wird die Fähigkeit, allgemeine Schwachstellen und Gefährdungen (Common Vulnerabilities and Exposures, CVE) zu identifizieren und zu patchen, eingeschränkt. Diese Fähigkeit begrenzt das Zeitfenster, in dem ein Bedrohungsakteur Schwachstellen in öffentlich zugänglichen Produktionssystemen ausnutzen kann.