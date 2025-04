Was ist Serverless Computing?

Serverless bedeutet nicht „keine Server”. Ungeachtet des Namens werden Server im serverlosen Computing von einem Cloud-Service-Anbieter (CSP) verwaltet. „Serverlos” beschreibt die Erfahrung des Entwicklers mit diesen Servern – sie sind für den Entwickler unsichtbar, er sieht sie nicht, verwaltet sie nicht und interagiert in keiner Weise mit ihnen.

Entwickler können sich darauf konzentrieren, den besten Front-End-Anwendungscode und die beste Geschäftslogik mit serverlosem Computing zu schreiben. Sie müssen lediglich ihren Anwendungscode schreiben und ihn in Containern bereitstellen, die von einem CSP verwaltet werden.

Der Cloud-Provider kümmert sich um den Rest – die Bereitstellung der Cloud-Infrastruktur, die für die Ausführung des Codes erforderlich ist, und die bedarfsgerechte Skalierung der Infrastruktur nach oben und unten. Zusätzlich ist er für das gesamte routinemäßige Infrastrukturmanagement und die Wartung verantwortlich, wie z. B. Betriebssystem-Updates und -Patches, Sicherheitsmanagement, Kapazitätsplanung, Systemüberwachung und vieles mehr.

Darüber hinaus zahlen Entwickler nie für ungenutzte Kapazität mit Serverless. Der Cloud-Provider fährt die erforderlichen Rechenressourcen bei Bedarf hoch und stellt sie bereit, wenn der Code ausgeführt wird, und fährt sie wieder herunter (das sogenannte „Skalieren auf Null“), wenn die Ausführung stoppt. Die Abrechnung beginnt mit dem Start der Ausführung und endet, wenn die Ausführung stoppt. Typischerweise basiert die Preisgestaltung auf der Ausführungszeit und den erforderlichen Ressourcen.

Neben Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Function as a Service (FaaS) und Software as a Service (SaaS) hat sich Serverless zu einem führenden Cloud-Service entwickelt. Laut einem Bericht von SkyQuest Technology wurde der weltweite Markt für serverlose Architektur im Jahr 2022 auf 8,01 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 9,84 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 50,86 Milliarden US-Dollar im Jahr 2031 wachsen1. Heute bietet jeder führende Cloud-Service-Provider eine serverlose Plattform an, z. B. Amazon Web Services (AWS Lambda), Microsoft Azure (Azure Functions), Google Cloud (Google Cloud Functions) und IBM Cloud (IBM Cloud Code Engine).

Serverloses Computing, Microservices und Container bilden zusammen ein Dreigestirn von Technologien, die im Mittelpunkt der Entwicklung cloudnativer Anwendungen stehen.

In diesem Video erhalten Sie eine detaillierte Erklärung zu Serverless und dem Serverless Stack (6:37).