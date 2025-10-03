IBM Cloud Code Engine führt Serverless Fleets mit GPUs ein

Um die besonderen Herausforderungen der Ausführung großer und rechenintensiver Workloads auf einer vollständig verwalteten, serverlosen Plattform zu bewältigen, hat IBM Cloud Code Engine Serverless Fleets eingeführt.
KI der Unternehmensklasse, einschließlich generative KI, erfordert eine rechen- und datenintensive Infrastruktur. Die serverlose Technologie in ihrer aktuellen Form reicht manchmal nicht aus, um rechenintensive Workloads zu unterstützen.
Da die Technologie immer komplexere Probleme von maschinellem Lernen bis hin zu groß angelegten Simulationen in Angriff nimmt, müssen die Systeme Tausende, vielleicht sogar Millionen von Aufgaben oft parallel ausführen. Serverlose Flotten können dazu beitragen, die Art und Weise, wie Entwickler diese parallelen Workloads ausführen, zu vereinfachen, indem sie vollständig verwaltete Ressourcen bereitstellen, die flexibel skaliert werden können. Traditionelle Workflows für rechenintensive Workloads erfordern häufig eine vorherige Dimensionierung und Investitionen in die Infrastruktur und das komplexe Ressourcen-Management.
Serverless Fleets soll dazu beitragen, diese betriebliche Komplexität zu reduzieren, indem es die zugrunde liegende Infrastruktur abstrahiert und eine einfache Möglichkeit bietet, eine große Anzahl von Aufgaben parallel auszuführen. Serverlose Flotten können für Unternehmen in allen Branchen, einschließlich der Finanzdienstleistungsbranche und der Lebenswissenschaften, bahnbrechend sein.
Serverless Fleets ermöglicht es Data Scientists und Entwicklern, eine große Anzahl von Batch-Jobs an ein Endgerät zu absenden. IBM Cloud Code Engine stellt dann automatisch die erforderlichen Ressourcen bereit – einschließlich virtuelle Maschinen und Serverlos-GPUs –, um so viele Aufgaben wie möglich gleichzeitig auszuführen. Dadurch wird das Ressourcenmanagement automatisiert, das bei umfangreichen Berechnungen oft ein manueller Prozess ist.
Denken Sie sich Ihre aktuelle IT-Umgebung wie eine Hotelkette vor. Als Eigentümer einer Kette haben Sie vielleicht mehrere große Gebäude mit Tausenden von Zimmern gekauft, die jeweils Betriebskosten und eine individuelle Verwaltung haben. Stellen Sie sich stattdessen vor, Sie könnten automatisch ein Zimmer erstellen, wenn jemand im Hotel übernachten möchte und das Zimmer dann zerstört wird, sobald der Gast auscheckt. Serverless Fleets funktioniert genau so: Bereitstellung der Infrastruktur für große Workloads unter Verwendung von GPUs nach Bedarf und Entfernung, sobald sie nicht mehr erforderlich ist, und Abrechnung nur dann, wenn die Technologie genutzt wird.
Serverles Fleets baut auf dem bestehenden Wert der IBM Cloud Code Engine für rechenintensive Workloads wie groß angelegte Simulationen, Datenverarbeitung, KI und maschinelles Lernen auf:
Unternehmen in stark regulierten Branchen wie dem Finanzdienstleistungssektor stehen vor einer Reihe einzigartiger Herausforderungen, die verstanden werden müssen, damit eine echte Transformation einsetzen kann. Diese Unternehmen haben die Aufgabe, sensible Kundendaten zu verwalten, die Ausfallsicherheit zu gewährleisten und die sich ändernden gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Die Ausführung rechenintensiver Workloads sollte kein zusätzliches Hindernis für die Innovation darstellen.
Versicherungsgesellschaften benötigen beispielsweise große Mengen an Rechenleistung, um Underwriting-Berechnungen durchzuführen, Preismodelle zu erstellen, Berichte an Aufsichtsbehörden zu erstellen und Risiken in Echtzeit anzupassen. Serverless Fleets unterstützt diese Workloads, die für Unternehmen in der Finanzbranche die Ausführung von Simulationen, Modellen und Bewertungen einfacher und kostengünstiger machen sollen.
„Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit von Serverlos Fleets und der IBM Cloud Code Engine ist MavenBlue in der Lage, unserer Mission, neue Erkenntnisse, Geschwindigkeit und analytische Agilität für die Versicherungsbranche bereitzustellen, einen Schritt voraus zu sein“, so Paul Hagg, CTO von MavenBlue. „Wir verfügen über eine Reihe robuster Plattformen der nächsten Generation, die Erkenntnisse, zukunftsorientierte Solvabilitätsanalysen und Preisgestaltung bieten. Serverlose Flotten helfen uns, die benötigte Power® auf flexible und kostengünstige Weise freizuschalten.“
Auch die Biowissenschaftsbranche muss die Leistung ihrer Systeme verbessern, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Rechenleistung für Forschung und Entwicklung ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere da Pharmaunternehmen sich darauf bemühen, neue Therapien auf den Markt zu bringen, klinische Studien zu optimieren und datengesteuerte Erkenntnisse zu nutzen. Dies setzt voraus, dass sie über interoperable Systeme verfügen, bei denen Sicherheit und Zuverlässigkeit im Vordergrund stehen. Serverless Fleets können Life-Science-Unternehmen dabei helfen, sich effizient an den sich ständig verändernden Markt anzupassen, indem sie die erforderliche Infrastruktur bereitstellen, ohne dass IT-Teams dies tun müssen.
„Um Bayers Mission ‚Leistung für alle, Hunger für niemanden‘ zu erfüllen, setzen wir in unserer Forschung und Entwicklung auf innovative und hohe Leistung Lösungen. Mit Serverlos Fleets haben wir eine hoch skalierbare und stabile Plattform gefunden, die es uns ermöglicht, selbst die anspruchsvollsten rechenintensiven Aufgaben zuverlässig auszuführen – und das zu sehr fairen Bedingungen. Bei Bayer waren wir vor allem von der einfachen Skalierung und dem hervorragenden Support von IBM beeindruckt“, so Dr. Georg Mogk, Bayer AG, Prinzipal Experte für angewandte Mathematik.
In der heutigen wettbewerbsintensiven Landschaft müssen Unternehmen aller Branchen Services schnell und bequem bereitstellen und gleichzeitig Sicherheit, Ausfallsicherheit und Kosteneinsparungen priorisieren.
Serverlose Flotten können Entwicklern und Data Scientists dabei helfen, ihre anspruchsvollsten Workloads zu verwalten, um diese Dienste bereitzustellen, um ihnen Zeit zu geben, sich auf die Codierung zu konzentrieren, anstatt sich um die Verwaltung der Infrastruktur zu kümmern. Da IBM bestrebt ist, die Datenverarbeitung zugänglicher und effizienter zu gestalten, ist Serverless Fleets ein Schritt in die richtige Richtung.
Mehr über IBM Cloud Code Engine erfahren