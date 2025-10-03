IBM Cloud Code Engine führt Serverless Fleets mit GPUs ein

Unternehmen in stark regulierten Branchen wie dem Finanzdienstleistungssektor stehen vor einer Reihe einzigartiger Herausforderungen, die verstanden werden müssen, damit eine echte Transformation einsetzen kann. Diese Unternehmen haben die Aufgabe, sensible Kundendaten zu verwalten, die Ausfallsicherheit zu gewährleisten und die sich ändernden gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Die Ausführung rechenintensiver Workloads sollte kein zusätzliches Hindernis für die Innovation darstellen.



Versicherungsgesellschaften benötigen beispielsweise große Mengen an Rechenleistung, um Underwriting-Berechnungen durchzuführen, Preismodelle zu erstellen, Berichte an Aufsichtsbehörden zu erstellen und Risiken in Echtzeit anzupassen. Serverless Fleets unterstützt diese Workloads, die für Unternehmen in der Finanzbranche die Ausführung von Simulationen, Modellen und Bewertungen einfacher und kostengünstiger machen sollen.

„Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit von Serverlos Fleets und der IBM Cloud Code Engine ist MavenBlue in der Lage, unserer Mission, neue Erkenntnisse, Geschwindigkeit und analytische Agilität für die Versicherungsbranche bereitzustellen, einen Schritt voraus zu sein“, so Paul Hagg, CTO von MavenBlue. „Wir verfügen über eine Reihe robuster Plattformen der nächsten Generation, die Erkenntnisse, zukunftsorientierte Solvabilitätsanalysen und Preisgestaltung bieten. Serverlose Flotten helfen uns, die benötigte Power® auf flexible und kostengünstige Weise freizuschalten.“



Auch die Biowissenschaftsbranche muss die Leistung ihrer Systeme verbessern, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Rechenleistung für Forschung und Entwicklung ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere da Pharmaunternehmen sich darauf bemühen, neue Therapien auf den Markt zu bringen, klinische Studien zu optimieren und datengesteuerte Erkenntnisse zu nutzen. Dies setzt voraus, dass sie über interoperable Systeme verfügen, bei denen Sicherheit und Zuverlässigkeit im Vordergrund stehen. Serverless Fleets können Life-Science-Unternehmen dabei helfen, sich effizient an den sich ständig verändernden Markt anzupassen, indem sie die erforderliche Infrastruktur bereitstellen, ohne dass IT-Teams dies tun müssen.

„Um Bayers Mission ‚Leistung für alle, Hunger für niemanden‘ zu erfüllen, setzen wir in unserer Forschung und Entwicklung auf innovative und hohe Leistung Lösungen. Mit Serverlos Fleets haben wir eine hoch skalierbare und stabile Plattform gefunden, die es uns ermöglicht, selbst die anspruchsvollsten rechenintensiven Aufgaben zuverlässig auszuführen – und das zu sehr fairen Bedingungen. Bei Bayer waren wir vor allem von der einfachen Skalierung und dem hervorragenden Support von IBM beeindruckt“, so Dr. Georg Mogk, Bayer AG, Prinzipal Experte für angewandte Mathematik.